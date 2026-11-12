به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاطمی در پیامی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: تقارن سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره(س) با حضور پیکرهای مطهر شهیدان در دیار علویان، فضای استان مازندران را عطرآگین کرده و بار دیگر پیوند عمیق مکتب فاطمی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: مازندران در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) میزبان پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام و شهید بسیجی مهدی محمدزاده، از مدافعان امنیت در تنگه هرمز، خواهد بود؛ آیینی که جلوه‌ای از وفاداری مردم این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از امنیت کشور است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با دعوت از آحاد مردم استان برای حضور گسترده در مراسم تشییع این شهیدان، تصریح کرد: حضور پرشور مردم در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، تجدید میثاقی با آرمان‌های امام راحل(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای خواهد بود.

فاطمی خاطرنشان کرد: مردم ولایت‌مدار مازندران همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و بی‌تردید حضور حماسی آنان در مراسم تشییع این شهیدان، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار دیار علویان رقم خواهد زد.