به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمد سبزی پیش از ظهرنجشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان ساوه که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وسعت کشور و ظرفیت اراضی موجود، از نظر تأمین زمین با محدودیت جدی مواجه نیستیم و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت اراضی مستعد در اطراف شهرها و روستاها برای تأمین مسکن مردم استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، افزود: برای رفع این مشکل باید از روش‌های اجرایی و مدل‌های تأمین مالی جایگزین استفاده کرد،در همین راستا، تجربه برخی استان‌ها از جمله قم در واگذاری زمین و استفاده از ظرفیت متقاضیان می‌تواند مورد بررسی و الگوبرداری قرار گیرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به مزایای ساخت مسکن به‌صورت ویلایی در مقایسه با آپارتمان‌سازی تصریح کرد: هرچند ممکن است هزینه آماده‌سازی زیرساخت‌ها در ساخت‌وساز ویلایی تا حدودی بیشتر باشد، اما در مقابل، هزینه ساخت و مصالح مورد نیاز در این شیوه می‌تواند کاهش پیدا کند و در مجموع، هزینه تمام‌شده برای متقاضیان قابل مدیریت‌تر باشد.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: تجربه برخی شهرها نشان داده است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از الگوهای متناسب با ظرفیت‌های محلی، شهرهایی زیبا و برخوردار از هویت اسلامی با هزینه منطقی احداث کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در شهرستان ساوه تصریح کرد: در سال‌های گذشته نیز واگذاری زمین به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و کارگران در برخی مناطق شهر تجربه شده و لازم است ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح‌ها، از تجربیات گذشته برای اجرای بهتر برنامه‌های جدید استفاده شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌های مسکن گفت: تأخیر در تکمیل پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و تحمیل خسارت به متقاضیان می‌شود. افرادی که چند سال پیش برای ساخت مسکن اقدام کرده‌اند، امروز با افزایش قابل توجه قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت مواجه هستند و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: در برخی پروژه‌ها زمین از حدود دو سال پیش واگذار شده و متقاضیان حتی برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند، اما به دلیل وجود موانع اجرایی، پروژه‌ها همچنان متوقف مانده‌اند. ضروری است.

دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر مشکلات این طرح‌ها را برطرف کنند.

وی با اشاره به ظرفیت اراضی آماده‌سازی‌شده در شهرستان افزود: برخی اراضی و پروژه‌ها با وجود انجام بخشی از اقدامات اولیه، چندین سال است بلاتکلیف مانده‌اند، باید مشخص شود متولی رفع موانع این پروژه‌ها کدام دستگاه است و چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف آن‌ها وجود دارد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات متقاضیان مسکن تصریح کرد: تعداد زیادی از جوانان و خانواده‌های واجد شرایط همچنان در انتظار تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن هستند و با توجه به اهمیت قانون جوانی جمعیت، باید روند رسیدگی به درخواست‌های آنان با سرعت بیشتری دنبال شود.

حجت الاسلام سبزی همچنین با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های مسکن اجراشده در شهرستان، خواستار بررسی دقیق کیفیت ساخت، نوع مصالح مصرفی و نحوه اجرای تعهدات پیمانکاران شد و گفت: رضایت مردم باید معیار اصلی ارزیابی موفقیت پروژه‌های مسکن باشد و نمی‌توان صرفاً با تحویل ظاهری واحدها، یک طرح را موفق ارزیابی کرد.

وی گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری و سایر متولیان بخش مسکن، موانع موجود برطرف شده و جلسات شورای مسکن به تصمیمات عملیاتی و نتایج ملموس برای مردم منجر شود.