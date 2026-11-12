به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، موکب «الحسین شهدای انتظامی شهرستان آستارا» به همت مجموعه عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی این شهرستان در محل پلیس راه آستارا–تالش برپا شد.

این موکب با هدف گرامیداشت مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا (س)، ترویج سیره و فرهنگ فاطمی و زنده نگه‌داشتن شعائر دینی و مذهبی فعالیت می‌کند و جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی کارکنان انتظامی شهرستان آستارا به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشته است.

برپایی این موکب همچنین فرصتی برای ترویج آموزه‌های دینی، تقویت پیوندهای معنوی و فرهنگی در جامعه و یادآوری رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای والامقام انتظامی فراهم کرده است.

موکب «الحسین شهدای انتظامی» در ایام فاطمیه، با محوریت گرامیداشت سیره حضرت زهرا (س)، نمادی از پیوند خدمت انتظامی با ارزش‌های دینی، فرهنگ ایثار و زنده نگه‌داشتن یاد و نام اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.