به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در دومین رزمایش جان فدا در ارومیه با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف جنگ اخیر و حوادث ماه‌های گذشته گفت: مردم استان با حضور مثال‌زدنی خود، سطح تازه‌ای از حماسه، وحدت و انسجام را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور ایستاده‌اند.

وی با قدردانی از رزمندگان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم آذربایجان‌غربی اظهار کرد: مردم این استان در جنگ اخیر و همچنین حوادث و ناآرامی‌های گذشته، با حضور مؤثر خود نشان دادند که در بزنگاه‌های مهم، پشتیبان کشور و آرمان‌های انقلاب هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به محاسبات دشمن در آغاز جنگ افزود: در روزهای نخست حمله، دشمن تلاش داشت با استقرار دوربین‌ها در خروجی‌های کشور، تصاویری از خروج مردم و خالی شدن شهرها تهیه کند، اما آنچه در میدان اتفاق افتاد، خلاف این محاسبات بود؛ نه‌تنها مردم کشور را ترک نکردند، بلکه بسیاری از افرادی که از کشور خارج شده بودند نیز بازگشتند.

وی این حضور را ناشی از پیوند عمیق مردم با کشور و آرمان‌های آن دانست و با اشاره به جایگاه رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر گفت: خون شهدا و همراهی مردم، نقش مهمی در تقویت روحیه و ایستادگی جامعه داشت.

مرزهای آذربایجان‌ غربی پشتبان تامین کالاهای اساسی

استاندار آذربایجان‌غربی با تشریح اقدامات مدیریت استان در دوره جنگ اظهار کرد: تلاش کردیم شرایط جنگی را در حوزه مسئولیت خود مدیریت کنیم و در همین راستا، موضوع واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مرزهای آذربایجان‌غربی در این دوره علاوه بر تأمین نیازهای استان، به محل تأمین بخشی از نیازهای سایر استان‌ها نیز تبدیل شد، افزود: ظرفیت استان تنها به مرزهای آن محدود نمی‌شود و آذربایجان‌غربی به‌واسطه برخورداری از تولیدات قابل توجه، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و پیگیری دستگاه‌های مختلف تلاش کردیم در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کمترین آسیب و اختلال به زندگی مردم وارد شود.

ضرورت حفظ روند خدمت‌رسانی در شرایط خاص کشور

وی با اشاره به ضرورت حفظ روند خدمت‌رسانی در شرایط خاص کشور گفت: در کنار اقدامات مربوط به تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از رزمندگان، تلاش کردیم امور جاری استان و رسیدگی به مسائل مردم نیز بدون وقفه ادامه پیدا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر توجه به مسائل استان‌ها و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌محور افزود: در همین چارچوب، سپاه شهدا نقش محوری در پیشبرد بخشی از اقدامات و برنامه‌ها بر عهده گرفت و همکاری مجموعه‌های مختلف برای مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به مردم تقویت شد.

وی همچنین بر تداوم ملاقات‌های مردمی و حضور مسئولان در شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مسائل مردم و پیگیری تصمیمات در سطح شهرستان‌ها و ادارات، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: تقابل دشمن صرفاً به حمله نظامی محدود نمی‌شود و در کنار آن، تلاش برای تأثیرگذاری بر روحیه مردم، ایجاد جنگ روانی و فعالیت در فضای مجازی نیز دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه عمومی افزود: حضور و همراهی مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور در مواجهه با فشارها و تهدیدهاست و باید این سرمایه اجتماعی با خدمت‌رسانی صادقانه و پاسخ‌گویی مسئولان حفظ شود.