به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست شورای تأمین مسکن شهرستان ساوه اظهار کرد: دسترسی به مسکن مناسب از مهم‌ترین مطالبات و نیازهای اساسی خانوارهاست و تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های متولی است.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی پیش‌بینی‌شده برای جامعه کارگری و خانواده‌های معظم شهدا افزود: فرآیند شناسایی، آماده‌سازی و واگذاری زمین به این گروه‌ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

فرماندار ویژه ساوه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی زمین و مسکن تصریح کرد: نباید فرآیند تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط به دلیل ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی با تأخیر مواجه شود و هر یک از دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد این طرح‌ها اقدام کنند.

حسینی همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پروژه‌های عمرانی روستاهای شهرستان را مورد توجه قرار داد و خواستار بررسی میزان پیشرفت طرح‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی روستایی شد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده به‌موقع از اعتبارات روستایی و دهیاری‌ها بیان کرد: اعتبارات عمرانی روستاها باید در زمان مقرر جذب و در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مردم هزینه شود.

معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه هدف از تخصیص اعتبارات، بهبود شرایط زندگی و ارتقای خدمات‌رسانی به روستاییان است، افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم آثار ملموس هزینه‌کرد اعتبارات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوبات جلسات به اقدامات عملیاتی گفت: مسئولیت دستگاه‌های متولی باید به‌صورت مشخص تعیین شود و روند نظارت و پیگیری موضوعات مطرح‌شده تا حصول نتیجه ادامه یابد.