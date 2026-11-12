به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سومین نشست ستاد عالی انرژی، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت را از مطالبات رئیس‌جمهور برشمرد و تصریح کرد که وزارت صمت با جدیت پیگیر ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تحقق این هدف است.

وی هوشمندسازی فرآیندهای مصرف انرژی در صنایع را از الزامات مدیریت بهینه انرژی دانست و بر اهمیت استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش مستمر مصرف، شناسایی نقاط اتلاف و افزایش دقت در مدیریت انرژی تأکید کرد.

در همین راستا، اجرای یک طرح آزمایشی در یکی از شرکت‌های صنعتی مطرح و مقرر شد ضمن بررسی ابعاد اجرایی و نتایج آن، در صورت ارزیابی مثبت، زمینه تعمیم و اجرای آن در سطح صنایع کشور فراهم شود.

سومین نشست ستاد عالی انرژی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در این نشست، برنامه‌ها و تمهیدات مربوط به تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی در ۶ ماهه دوم سال بررسی و گزارشی از میزان نیاز صنایع به انرژی ارائه شد.