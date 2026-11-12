به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ، ظهر پنجشنبه در جریان پیگیری وضعیت درمانی آیت‌الله وحید خراسانی، روند اقدامات پزشکی و چگونگی ارائه خدمات درمانی به این مرجع تقلید را بررسی کرد.

وی در این پیگیری، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت روند درمان، اقدامات پزشکی صورت‌گرفته را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت استمرار خدمات درمانی مناسب و متناسب با نیازهای پزشکی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین با بررسی نحوه فعالیت بخش‌های درمانی مرتبط، بر لزوم هماهنگی و تعامل میان مجموعه‌های مختلف درمانی برای پیشبرد مطلوب روند ارائه خدمات تأکید کرد.

هماهنگی بخش‌های درمانی مورد تأکید قرار گرفت

ابرازه در ادامه پیگیری‌های خود، ظرفیت‌های تخصصی و امکانات موجود در بیمارستان را از جمله مؤلفه‌های مهم در تداوم ارائه خدمات درمانی برشمرد و بر استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت همراهی و هماهنگی بخش‌های مختلف درمانی و بهره‌گیری از توان تخصصی مجموعه پزشکی برای خدمات‌رسانی مطلوب به آیت‌الله وحید خراسانی تأکید داشت.