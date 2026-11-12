به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فروتن، در آیین افتتاحیه مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز و شطرنج این سازمان در سالن ورزشی پلیمر استان تهران اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران منتخب استان‌ها برگزار می‌شود و نفرات برتر برای حضور در مرحله نهایی مسابقات وزارت جهاد کشاورزی انتخاب خواهند شد.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌روی حوزه ورزش کارکنان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسابقات آقایان در پنج رشته ورزشی برگزار می‌شود و برگزاری رقابت‌های ورزشی فرزندان کارکنان در استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: برای فراهم‌کردن زمینه حضور فرزندان کارکنان در مسابقات کشوری نیز برنامه‌ریزی خواهد شد تا امکان مشارکت آنان در این رقابت‌ها فراهم شود.

فروتن با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان گفت: تقویت انسجام، دوستی، برادری و برابری میان همکاران از جمله اهداف این رقابت‌هاست و تلاش می‌شود از ظرفیت ورزشکاران سازمان در مسابقات مختلف استفاده شود.

وی همچنین حمایت رئیس سازمان دامپزشکی، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران حوزه‌های مالی و سرمایه انسانی را پشتوانه توسعه فعالیت‌های ورزشی دانست و افزود: همراهی مجموعه مدیریتی سازمان می‌تواند در رفع کمبودهای این حوزه و تقویت برنامه‌های ورزشی مؤثر باشد.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات به نام و یاد شهدای جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در مراسم افتتاحیه، یاد شهیدان حسن طهرانی‌مقدم و امیرعلی حاجی‌زاده نیز گرامی داشته شد.

این مراسم با حضور حاجی‌حسنی، مدیرکل مالی سازمان دامپزشکی کشور، مصطفی اکبرپور، مدیرکل سرمایه انسانی و تأمین تجهیزات سازمان و جمعی از داوران بین‌المللی و تراز اول کشور برگزار شد.

فروتن در پایان اعلام کرد نتایج نهایی و اسامی برگزیدگان پس از پایان رقابت‌ها اعلام خواهد شد.