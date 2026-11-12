به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از قطعات ۱۸، ۱۹ و ۲۰ راه‌آهن زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اجرای این طرح راهبردی با وجود شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی بدون وقفه ادامه دارد و عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در دولت سیزدهم با اعتباری بیش از ۲ همت افزود: در دولت چهاردهم نیز طی حدود دو سال گذشته بیش از ۷.۵ همت اعتبار به این طرح اختصاص یافته که مجموع اعتبارات تزریق‌شده را به حدود ۹.۵ همت رسانده است.

استاندار خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه در محدوده استان بیان کرد: عملیات اجرایی بیش از ۴۳۰ کیلومتر از مسیر در قالب ۱۴ قطعه و با مشارکت ۱۴ پیمانکار در حال انجام است و پیشرفت فیزیکی این بخش از پروژه از ۴۰ درصد فراتر رفته است.

هاشمی با اشاره به اقدامات فنی در مسیر راه‌آهن گفت: احداث تونل در پنج نقطه پیش‌بینی شده که بخشی از عملیات بازگشایی تونل‌ها انجام شده است.

وی همچنین از پیشرفت عملیات اجرایی یکی از پل‌های مهم مسیر خبر داد و افزود: در این سازه حدود ۱۵ پایه و ستون اجرا شده و عملیات احداث آن در مراحل پایانی قرار دارد.

تزریق ۳ همت اعتبار جدید به پروژه راه‌آهن

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و تأمین منابع مالی مورد نیاز پیمانکاران اظهار کرد: در بازدیدهای میدانی، علاوه بر بررسی روند پیشرفت عملیات، وضعیت مطالبات پیمانکاران و کارگران نیز به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه پرداخت حقوق کارگران پروژه به‌روز است، تصریح کرد: طی هفته گذشته حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه تزریق شده و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: با تأمین این منابع، مجموع اعتبارات جدید به حدود سه همت خواهد رسید و پرداخت مطالبات پیمانکاران با اولویت دنبال می‌شود.

راه‌آهن؛ پیشران توسعه اقتصادی خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی بهره‌برداری از راه‌آهن شرق کشور را از مطالبات دیرینه مردم استان دانست و گفت: این خط ریلی علاوه بر تسهیل تردد زائران بارگاه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، ظرفیت قابل توجهی برای جابه‌جایی مواد معدنی و محصولات تولیدی استان ایجاد می‌کند.

هاشمی افزود: راه‌اندازی این مسیر در رونق اقتصادی، توسعه مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حمل‌ونقل کشور نقش مؤثری خواهد داشت.

وی با اشاره به تداوم بازدیدهای ماهانه از قطعات مختلف پروژه خاطرنشان کرد: در بازدید امروز با همراهی فرمانده سپاه استان، مدیرکل اطلاعات و جمعی از مدیران استانی، آخرین وضعیت اجرایی طرح و مسائل مرتبط با پیمانکاران و کارگران بررسی شد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از همراهی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای تأمین اعتبار و پیشبرد این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، مردم استان در آینده شاهد بهره‌برداری از این مسیر ریلی و شنیدن سوت قطار در خراسان جنوبی باشند.