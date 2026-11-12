به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید، با تشریح رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور در دوره مدیریت دستگاه قضایی اظهار کرد: هدف‌گذاری ما بر این است که سازمان بازرسی از ظرفیت‌های نظارتی خود برای حل مسائل اساسی کشور استفاده کند و به نهادی تأثیرگذار در شناسایی و رفع مشکلات تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه نظارتی این سازمان در ساختار اداری کشور افزود: پیشگیری از وقوع تخلفات و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله مسئولیت‌های اصلی سازمان بازرسی است و در کنار این وظایف، شناسایی مسائل مهم و اولویت‌دار کشور و پیگیری مستمر برای برطرف کردن آنها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت پیوند میان نظارت و حل مسائل عمومی جامعه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری مشکلات و مطالبه اجرای صحیح وظایف قانونی از دستگاه‌های مسئول، در کاهش مشکلات مردم و ارتقای وضعیت معیشتی جامعه سهم مؤثری داشته باشیم.

جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی این ظرفیت را دارد که با شناسایی موانع موجود در بخش‌های مختلف و پیگیری اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی، زمینه اصلاح امور و بهبود روند ارائه خدمات به مردم را فراهم کند.

سازمان بازرسی بر رفع موانع فعالیت اقتصادی تأکید دارد

وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم خاطرنشان کرد: انجام مأموریت‌های نظارتی سازمان بازرسی نباید به ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری مشروع بخش خصوصی منجر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در چارچوب مسئولیت‌های قانونی این سازمان، تلاش خواهیم کرد ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، از شکل‌گیری موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مشروع جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم دخالت‌های ناروا، روند فعالیت سالم بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را مختل کند.

وی همچنین مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی برای انجام مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی را از محورهای مهم فعالیت سازمان بازرسی دانست و گفت: پیگیری موانع و کاستی‌های موجود در دستگاه‌ها می‌تواند به بهبود خدمت‌رسانی عمومی و تسهیل فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند.

آیت‌الله سبحانی بر مقابله با موانع رشد اقتصاد اسلامی تأکید کرد

آیت‌الله سبحانی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با عوامل بازدارنده پیشرفت اقتصادی اظهار کرد: با جدیت کامل و با رعایت موازین شرعی و اخلاقی، با کسانی که مانع رشد و پیشرفت اقتصاد اسلامی می‌شوند، مبارزه کنید.