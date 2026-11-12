به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر پنجشنبه در نشست معاون اجرایی رئیس جمهور با مدیران ارشد استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان هرمزگان در حوزه‌های صنعت، انرژی، حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت اظهار کرد: هرمزگان به دلیل برخورداری از مزیت‌های پایدار، از جمله موقعیت ممتاز دریایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال ـ جنوب، از جایگاه ویژه‌ای در تحقق مأموریت‌های ملی برخوردار است. زیرساخت‌های ریلی، بزرگراهی و آزادراهی استان نیز می‌توانند نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل و تقویت ارتباطات اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در حوزه صنعت و انرژی افزود: این استان حدود ۶۰ درصد بنزین و ۳۰ درصد گازوئیل کشور را تولید می‌کند و با برخورداری از مجموعه‌ای متنوع از صنایع راهبردی، از جمله صنایع فولادی، کشتی‌سازی و آلومینیوم، سهم مهمی در تأمین نیازهای صنعتی و انرژی کشور دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به سیاست توسعه صنعتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح‌های فولادی و استقرار صنایع آب‌بر در سواحل جنوبی کشور، توسعه صنعتی در منطقه عمومی مکران از اهمیت راهبردی برخوردار است. همچنین وجود دو منطقه آزاد در جزایر کیش و قشم و پنج منطقه ویژه اقتصادی، ظرفیت کم‌نظیری برای تقویت اقتصاد ملی در هرمزگان ایجاد کرده است.

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت توسعه منطقه مکران خاطرنشان کرد: حدود ۵۳ درصد از محدوده منطقه عمومی مکران در قلمرو سرزمینی استان هرمزگان قرار دارد و استقرار جمعیت و بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در آینده اقتصادی و جمعیتی سواحل جنوب کشور باشد.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور

وی در ادامه با اشاره به اهداف سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان گفت: یکی از اهداف اصلی این سفر، بررسی روند اجرای پروژه‌ها و طرح‌هایی است که در جریان سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان آغاز یا مورد تأکید قرار گرفتند. خوشبختانه با حمایت‌های معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری و همکاری دستگاه‌های مسئول، این پروژه‌ها روند مناسبی را طی کرده‌اند، هرچند برخی تنگناها و موانع اجرایی همچنان وجود دارد که انتظار می‌رود با تدبیر و حمایت مجموعه دولت برطرف شود.

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به بازدید از میناب و مدرسه شجره طیبه، این منطقه را یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث اخیر کشور دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به ساماندهی امور خانواده‌های شهدا، بازماندگان حادثه و مردم منطقه تأکید کرد.

تأثیر پیامدهای جنگ بر شاخص‌های اقتصادی هرمزگان

آشوری تازیانی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر شاخص‌های اقتصادی استان بیان کرد: سیاست‌های توسعه دریاپایه، مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات رئیس‌جمهور، در هرمزگان با دو هدف تقویت پیشران‌های اقتصاد ملی و ارتقای معیشت و کیفیت زندگی مردم مناطق مرزنشین دنبال می‌شود؛ اما شرایط ناشی از جنگ، بخشی از فرصت‌های اقتصادی و اشتغال استان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: حوزه‌های صید و صیادی، شیلات و گردشگری از جمله بخش‌هایی هستند که آسیب قابل توجهی دیده‌اند. حدود ۸۶ درصد پروازهای استان به دلیل شرایط ناشی از جنگ متوقف شده و ورود گردشگران به مناطق آزاد کیش و قشم نیز کاهش یافته است. شهر بندرعباس نیز از پیامدهای این شرایط متأثر شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به آثار این وضعیت بر بازار کار و معیشت مردم گفت: نرخ بیکاری استان از ۹ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافته و هم‌زمان با تورم ناشی از عوامل مختلف، شاخص فلاکت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی از تشکیل ستاد ساماندهی شاخص‌های اقتصادی در استان خبر داد و افزود: این ستاد با هدف بازگرداندن رونق به فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، بازسازی صنایع آسیب‌دیده و رفع موانع بخش‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه صنعت، صید و صیادی و شیلات، تشکیل شده است.

آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ساماندهی خدمات‌رسانی در میناب پس از حادثه مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: پس از این حادثه، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی و افراد مختلف با انگیزه خدمت‌رسانی وارد میدان شدند، اما تعدد فعالیت‌ها و ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های خدمت‌رسان، ایجاد یک ساختار منسجم را ضروری می‌کرد.

وی افزود: در همین راستا، پس از گفت‌وگو با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و طرح دیدگاه‌های مختلف، با تأکید رئیس‌جمهور و پشتیبانی معاون اجرایی، ستاد ملی میناب با هدف ایجاد انسجام، انتظام‌بخشی و یکپارچه‌سازی خدمات‌رسانی شکل گرفت.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت ابعاد انسانی و اجتماعی این حادثه گفت: یکی از اولویت‌های اساسی، توجه به سلامت روانی آسیب‌دیدگان، خانواده‌های شهدا و مردم منطقه است تا خدمات تخصصی و حمایتی با دقت، انسجام و سازماندهی مناسب ارائه شود و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در کنار رسیدگی به پیامدهای حادثه، باید روند توسعه میناب نیز با جدیت دنبال شود تا با استفاده درست از ظرفیت‌های موجود، شرایط منطقه از وضعیت آسیب‌دیدگی به سمت فرصت‌های جدید توسعه و پیشرفت تغییر کند.

آشوری تازیانی با تشریح رویکردهای توسعه‌ای میناب گفت: توسعه فرهنگی، ارتقای سلامت روانی، تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و تقویت بخش آموزش، از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های پیشران و زیرساختی افزود: برخی از طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به تأمین اعتبار و تکمیل نیاز دارند و باید با اولویت‌بندی مناسب، روند اجرای آن‌ها سرعت بگیرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش راهبردی بیمارستان میناب در منطقه مکران غربی تأکید کرد: این بیمارستان می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز مهم درمانی و نقطه ثقل خدمات سلامت در مکران غربی ایفای نقش کند و تکمیل آن، علاوه بر ارتقای شاخص‌های سلامت، در تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای شهرستان و مناطق پیرامونی نیز اثرگذار خواهد بود.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی دولت برای رفع موانع پروژه‌ها، بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان و شهرستان میناب تأکید کرد.