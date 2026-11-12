به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ایران گفت: هوش مصنوعی، مانند سایر فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند کاربردهای دوگانه داشته باشد؛ بنابراین، ایجاد توازن میان پیشرفت فناوری، ملاحظات اخلاقی و نحوه به‌کارگیری آن ضروری است و هیچ‌یک نباید مانع پیشرفت دیگری شود.

وی افزود: ایران پیشنهاد ایجاد دپارتمان تخصصی اخلاق هوش مصنوعی را در ساختار سازمان مطرح کرد که با استقبال چند کشور عضو مواجه شد.

فاطمی زاده بیام کرد: همکاری میان کشورهای عضو می‌تواند زمینه استفاده مشترک از ظرفیت‌های فناورانه را فراهم کند؛ چین در برخی حوزه‌های فناوری توانمندی بالایی دارد و ایران نیز از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، دانش نظری و زمینه‌های کاربرد هوش مصنوعی برخوردار است.

وی افزود: هدف از این اقدام، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و شکل‌دهی به همکاری‌های مکمل است تا منافع هوش مصنوعی در انحصار چند کشور قرار نگیرد و کشورهای درحال‌توسعه نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند.