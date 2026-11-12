به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: روند کاهشی دما در استان خراسان رضوی ادامه دارد و تا ۲ روز آینده دمای شبانه در مناطق سردسیر زیر صفر درجه است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی برای امروز با ورود سامانه بارشی جدید افزایش ابر، باد، باران و برف با احتمال رعد و برق در نقاط مختلف استان به خصوص نواحی مرکزی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در محورهای کوهستانی و مناطق سردسیر بارش‌ها به صورت باران و برف همراه با لغزندگی و یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و در نواحی مستعد همراه با تشکیل مه و کاهش میدان دید است.

عنایتی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته بارش باران در شهرهای تایباد، باخرز و نوبنیاد سرخس ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته هم داورزن با دمای ۱۶ درجه سلسیوس گرمترین و چناران با کمینه دمای سه درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲ تا ۶ درجه متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما ۱۳ درجه و کمینه دما برای امشب ۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.