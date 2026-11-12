به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده ظهر پنجشنبه در شورای اداری نیشابور با اشاره به شرایط کشور و ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های مدیریتی برای عبور از چالش‌های موجود اظهار کرد: مشکلات و گرفتاری‌های کشور بر کسی پوشیده نیست و مدیران نباید صرفاً به انجام وظایف سازمانی خود اکتفا کنند؛ چراکه همه ما در قبال تمام مسائل شهرستان مسئولیت داریم.

فرماندار نیشابور با اشاره به خسارات ناشی از جنگ دوم و سوم افزود: این جنگ‌ها در کنار خسارات و آسیب‌هایی که به کشور وارد کردند، تجربه ارزشمند وحدت و انسجام را برای ملت ایران به ارمغان آوردند که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران‌ها مسئولیت داشته‌اند، بیان کرد: همه مجموعه‌ها باید برای تسهیل شرایط کشور و کاهش مشکلات مردم تلاش کنند.

دونده با انتقاد از برخی تحرکات در فضای مجازی برای ایجاد دوقطبی در شهرستان ابراز کرد: افرادی در نیشابور به تخریب و تمسخر مسئولان مشغول هستند و مدیران باید آن‌قدر بلندهمت و بلندقامت باشند که خود را درگیر این مسائل نکنند.

فرماندار نیشابور همچنین با طرح ادعاهایی درباره فعالیت برخی افراد با انگیزه‌های مالی و با هدف دوقطبی‌سازی ادامه داد: عده‌ای پروژه‌بگیر و رشوه‌بگیر وجود دارند که اقداماتشان در راستای ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی است.

وی تأکید کرد: بنده به‌عنوان مسئول تأمین شهرستان اعلام می‌کنم تا زمانی که منافع شهرستان آسیب نبیند، اقدامی نخواهم کرد؛ اما در صورت مشاهده دوقطبی‌سازی و اقدامات مخرب، از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.

دونده با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی عنوان کرد: ارائه خدمات در هر شرایطی هنر مدیران است و نباید اجازه دهیم روند قانونی امور متوقف شود. باید به زندگی عادی مردم توجه داشته باشیم؛ چراکه ما برای خدمت و مسئولیت‌پذیری در شرایط بحرانی این مسئولیت‌ها را پذیرفته‌ایم.

فرماندار نیشابور با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در شهرستان گفت: مدیران باید از جلسه‌محوری به سمت مسئله‌محوری حرکت کنند و نباید شهرستان را به خاطر یک پروژه یا مسئله معطل نگه داشت؛ موضوعاتی که در سطح شهرستان قابل حل هستند باید با جدیت دنبال شوند.

وی با اشاره به انتخاب شهردار نیشابور اظهار کرد: در تمام مراحل صدور حکم شهردار منتخب، نهایت همکاری را انجام دادیم و به خواست شورای اسلامی شهر احترام گذاشتیم.

دونده افزود: آقای بتویی در مدت سه ماه فعالیت به‌عنوان شهردار منتخب، عملکردی حتی بهتر از یک شهردار رسمی داشته‌اند که این موضوع موجب امیدآفرینی در میان مردم شده است.

فرماندار نیشابور با اشاره به بلاتکلیفی پروژه شهرک مشاغل کارگاهی نیشابور گفت: این پروژه با گذشت سه سال همچنان تعیین تکلیف نشده است و ضروری است مسئولان مربوطه برای خروج آن از وضعیت فعلی اقدام جدی انجام دهند.