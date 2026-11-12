به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور عصر امروز در نشست با مدیران ارشد استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان اظهار کرد: این استان از نظر وسعت، نهمین استان کشور و از نظر جمعیت، پانزدهمین استان است و حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر جمعیت شهری و ۸۵۴ هزار نفر جمعیت روستایی دارد.

وی افزود: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور است و به اعتقاد من، قدرت آن از هزاران بمب اتم نیز بیشتر است. این تنگه که بارها تهدید به مسدود شدن آن مطرح شده بود، به دست رزمندگان توانمند کشور به عاملی برای ایجاد زلزله اقتصادی در جهان تبدیل شد و به یکه‌تازی آمریکا در خلیج فارس و عبور ناوهای آن پایان داد. جزایر کیش و قشم و ده‌ها ظرفیت گردشگری دیگر نیز از جاذبه‌های مهم هرمزگان هستند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: بررسی شاخص‌های اقتصادی استان نشان می‌دهد هرمزگان به دلایلی از جمله جنگ و فاصله جغرافیایی، با تورم بیشتری مواجه است و رتبه ششم را دارد. درآمد خانوارهای شهری و روستایی نیز ظرفیت افزایش بیشتری دارد، هرچند این درآمد نسبت به سال گذشته همگام با کشور افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هرمزگان ظرفیت تبدیل شدن به استانی صنعتی را دارد. بر اساس سیاست آقای دکتر پزشکیان، صنایع عمده کشور باید به‌جای فلات مرکزی در سواحل مکران مستقر شوند و بنده و اعضای هیئت دولت موظف به پیگیری این سیاست هستیم. سواحل خلیج فارس و دریای عمان بهترین موقعیت برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی هستند و تلاش می‌کنیم زمینه استقرار صنایع بیشتر و افزایش ثروت و اشتغال در استان فراهم شود.

قائم‌پناه عنوان کرد: وزارت صمت و اداره کل صنایع باید برای فعال‌سازی واحدهایی که پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند اما هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اقدام کنند. این موضوع با کمک دولت قابل پیگیری است تا با افزایش تولید و اشتغال، درآمد استان بهبود یابد.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: وضعیت منابع و مصارف بانکی استان نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. همچنین آقای دکتر پزشکیان در دو هفته گذشته تأکید کرده‌اند حساب شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در استان فعالیت دارند، باید مطابق قانون و مصوبه مجلس به استان بازگردد. آمار شرکت‌های دولتی دارای دفتر مرکزی در تهران را دریافت کرده‌ام و این موضوع را پیگیری می‌کنم. از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهم با نگاه ملی در این زمینه همکاری کنند تا منابع مالی صنایع در محل فعالیت آن‌ها متمرکز شود. هفته آینده این موضوع را در دولت مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهیم کرد.

وی افزود: نرخ مشارکت در استان با وجود شرایط جنگی، از ۳۹ به ۴۰.۹ رسیده است. همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر با تلاش استاندار ۱۳۳ درصد رشد داشته که با توجه به یک سال درگیری کشور در جنگ، رشد قابل‌توجهی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان گفت: خانه‌های بهداشت هرمزگان به توسعه و تجهیز بیشتری نیاز دارند و از رئیس دانشگاه علوم پزشکی می‌خواهم برای گسترش پوشش خدمات بهداشتی در سطح استان اقدامات جدی‌تری انجام دهد. دولت نیز در این زمینه کمک خواهد کرد.

قائم‌پناه ادامه داد: در برنامه روز گذشته، بندرلنگه به‌عنوان منطقه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده انتخاب شد و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است. هدف این است که عدالت در حوزه سلامت برقرار شود و ساکنان روستاهای اطراف بندرلنگه و میناب نیز همان خدماتی را دریافت کنند که شهروندان تهران از آن برخوردارند.

وی با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: در سفر گذشته رئیس‌جمهور، موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مورد توجه قرار گرفت. در آن مقطع، ۲۷ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده بودند که با تلاش استاندار و مجموعه آموزش‌وپرورش، این تعداد در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ نفر کاهش یافت. این روند باید ادامه پیدا کند تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به مشکلات آبی استان عنوان کرد: مصرف آب هرمزگان یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون مترمکعب است که از این میزان، ۲۰۹ میلیون مترمکعب آب شور، یک میلیارد و ۳۴ میلیون مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی و ۲۸ میلیون مترمکعب مربوط به صنایع است.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان هرمزگان اظهار کرد: ۷۴ درصد از مصرف آب استان از چاه‌های زیرزمینی و ۱۷ درصد از آب‌های سطحی تأمین می‌شود که این مسئله هشداری جدی درباره خطر فرونشست زمین است. باید الگوی بهره‌برداری از منابع آبی در اراضی حاصلخیز استان، به‌ویژه دشت میناب، اصلاح شود و استفاده از آب‌های زیرزمینی کاهش یابد.

وی افزود: اصلاح الگوی کشت و انتخاب محصولات مناسب، همچنین به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، از جمله آبیاری زیرسطحی، می‌تواند به کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی کمک کند. نباید با برداشت بی‌رویه آب، زیر پای خودمان را خالی کنیم؛ بلکه باید با حداقل مصرف آب، بیشترین ثروت را تولید کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هر مترمکعب آب در کشور به‌طور متوسط پنج دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) اضافه می‌کند؛ درحالی‌که این رقم در متوسط جهانی ۲۲ دلار و در کشورهای اروپایی نزدیک به ۴۰ دلار است. بنابراین، باید برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تلاش کنیم تا ضمن جلوگیری از تخریب منابع زیرزمینی، زمینه ثروتمند شدن کشاورزان نیز فراهم شود. اداره کل جهاد کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها عنوان کرد: وضعیت بارندگی در استان بسیار مطلوب شده و سدهای هرمزگان، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، امسال و سال گذشته نسبت به دوره‌های قبل از وضعیت آبگیری بهتری برخوردار بوده‌اند. امیدواریم برکات الهی روزبه‌روز در این استان افزایش یابد.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اهداف سفرهای استانی رئیس‌جمهور بیان کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و عملیاتی شدن وعده‌های دولت است. در سفر سال گذشته، در مجموع ۲۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان برای استان مصوب شد که ۱۱ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه، بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به استان بود.

وی افزود: درباره میزان تحقق مصوبات نیز باید گفت در سال گذشته، از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سفر، به‌جای رقم اولیه ۶ هزار و ۷۳۳ میلیون تومان، رقم ۵ هزار و ۴۴۵ میلیون تومان مطرح شده بود؛ همچنین رقم ۶ هزار و ۷۳۲ میلیون تومان برای تخصیص ذکر شد که در نهایت میزان تخصیص به ۱۲۴ درصد رسید. امسال نیز با وجود آنکه فعالیت‌های عمرانی هنوز به‌طور کامل آغاز نشده و تخصیص‌ها کافی نیست، تاکنون ۷۳ درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته ۹۵ درصد و در سال جاری تاکنون ۲۴ درصد تخصیص دریافت کرده‌اند که بخش عمده تخصیص‌ها به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داشته است. هرمزگان استانی پهناور است و به ترمیم راه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد. راه، آب و بهداشت و درمان، سه محور اصلی مورد توجه در سفر رئیس‌جمهور بوده‌اند.

قائم‌پناه با اشاره به برخی پروژه‌های راه‌سازی استان اظهار کرد: برای تکمیل راه وند و هشت‌بندی، در سال گذشته ۱۱۱ میلیارد تومان تخصیص داده شد. همچنین برای هشت کیلومتر از محور لار ـ بستک، رقم ۳۴۱ درصد تخصیص مطرح شده و برای حاجی‌آباد نیز ۱۰۰ درصد تخصیص انجام شده است. ارقام ارائه‌شده در گزارش تخصیص‌ها مربوط به عملکرد سال گذشته است.

وی در ادامه خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره میزان تخصیص اعتبارات این بخش پرسید: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه ۵۰ درصد اعتبار این پروژه را تخصیص داده و برای امسال نیز رقم ۸۲ مطرح شده است، روند ادامه و تکمیل پروژه چگونه خواهد بود؟

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۴ گفت: در مجموع، برای طرح‌های مرتبط با سازمان برنامه و بودجه که پیگیری آن‌ها را بر عهده داریم، ۱۳۵ درصد تخصیص انجام شده است که این موضوع یکی از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور در حوزه راه به شمار می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در حوزه وزارت نیرو نیز شرایط تقریباً به همین شکل است. تخصیص اعتبارات برای تکمیل تصفیه‌خانه بشرد و همچنین تصفیه‌خانه پیامبر اعظم بندرعباس در حال انجام است و پیگیری می‌کنیم تا میزان تخصیص این پروژه‌ها افزایش یابد.

قائم‌پناه اظهار کرد: ایران ایستاده است، خواهد ایستاد و همواره ایستادگی خواهد کرد و هیچ‌گاه در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد. در موضوع سیاست خارجی نیز باید یک صدای واحد وجود داشته باشد و سیاست‌های کلی نظام که با هدایت مقام معظم رهبری و از طریق شورای عالی امنیت ملی شکل می‌گیرد، مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: نباید دوگانه صلح و مذاکره را مطرح کرد؛ هر زمان که مسئولان و اعضای شورای عالی امنیت ملی صلاح بدانند، درباره مذاکره تصمیم‌گیری خواهند کرد. فرماندهان و مسئولان حاضر در این شورا، از جمله فرماندهان عزیزی هستند که دشمن درصدد به شهادت رساندن آنان بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و فرماندهان کشور نیز در جلسه‌ای که در شان برگزار شد، در معرض تهدید و هدف دشمن قرار داشتند، اما به خواست خداوند به شهادت نرسیدند. سرداران عزیزی همچون عبداللهی و سرلشکر رضایی نیز در چارچوب منافع ملی کشور عمل می‌کنند و نباید درباره آنان سخنانی مطرح شود که موجب تضعیف انسجام شود.

وی ادامه داد: هر زمان که مذاکره به مصلحت و در راستای منافع ملی باشد، می‌توان آن را دنبال کرد و هر زمان که شرایط اقتضا کند، کشور آمادگی دفاع و مقابله را خواهد داشت. ما به دنبال تأمین منافع ملی هستیم و هر جا منافع کشور به خطر بیفتد، برای کوتاه کردن دست آمریکا از سرزمین خود اقدام خواهیم کرد.

قائم‌پناه همچنین با محکوم کردن این جنایت و کشتار جمعی عنوان کرد: ضمن محکومیت این جنایت، باید به فکر زندگان و بازماندگان عزیزان باشیم؛ چراکه همکلاسی‌های آنان نیز داغدار این حادثه هستند.