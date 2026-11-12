محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی بیانگر آن است که استان زنجان طی روزهای آینده تحت تأثیر شرایط جوی نسبتاً پایدار قرار خواهد داشت و این وضعیت تا روز یکشنبه ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه آسمان استان تا روز شنبه عمدتاً صاف خواهد بود، افزود: روز یکشنبه میزان پوشش ابر در اغلب مناطق افزایش پیدا می‌کند، اما این تغییرات به بارندگی منجر نخواهد شد و تا پایان این روز سامانه بارشی فعالی در استان نخواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تأثیر پایداری جو بر کیفیت هوا عنوان کرد: در شرایطی که جابه‌جایی و تهویه هوا کاهش پیدا می‌کند، امکان تجمع آلاینده‌ها در لایه‌های نزدیک به سطح زمین افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، طی روزهای آینده احتمال کاهش موقت کیفیت هوا در برخی مناطق استان، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح، به دلیل انباشت آلودگی‌های صنعتی وجود دارد.

رحمان‌نیا در ادامه از تغییر وضعیت جوی استان در ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: با تشدید ناپایداری‌های جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در سطح استان وجود دارد که این بارش‌ها با توجه به شرایط دمایی مناطق مختلف به شکل باران و برف خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه میزان و گستره بارش‌ها تابع شرایط سامانه و تغییرات الگوهای جوی خواهد بود، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، بارش‌ها از نوع پراکنده خواهد بود و برای اطلاع از جزئیات دقیق‌تر باید آخرین خروجی نقشه‌های هواشناسی در روزهای آینده مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین درباره روند تغییرات دمایی استان بیان کرد: طی روزهای آینده در اغلب مناطق افزایش نسبی دما اتفاق خواهد افتاد، اما این روند به معنای پایان سرمای حاکم بر استان نیست و همچنان هوای سرد در مناطق مختلف زنجان ماندگار خواهد بود.

رحمان‌نیا تأکید کرد: با وجود افزایش نسبی دما، شهروندان به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح و هنگام شب باید همچنان شرایط سرد جوی را مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به احتمال تغییر در وضعیت ناپایداری‌های جوی، بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی تأکید کرد.