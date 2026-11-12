به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان با اشاره به ظرفیت مراکز تخصصی درمان ناباروری در استان فارس گفت: در حال حاضر ۶ مرکز درمان ناباروری سطح سه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت دارند که شامل یک مرکز دولتی و پنج مرکز خصوصی است و خدمات تخصصی و پیشرفته درمان ناباروری را به زوج‌های متقاضی ارائه می‌کنند.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۲۲ هزار و ۴۳۳ نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند و خدمات متنوعی در حوزه تشخیص و درمان ناباروری دریافت کرده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح خدمات ارائه‌شده در این مراکز گفت: طی این مدت ۴۶۴ خدمت در قالب روش تلقیح داخل رحمی (IUI) و چهار هزار و ۴۸۸ خدمت نیز در قالب روش‌های لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI) ارائه شده است.

نیاکان با اشاره به شاخص موفقیت درمان ناباروری در مراکز تخصصی استان ادامه داد: میزان موفقیت سیکل‌های درمان ناباروری در نیمه نخست سال جاری ۳۷.۶۶ درصد گزارش شده که در بازه مطلوب قرار دارد و بیانگر عملکرد قابل قبول این مراکز است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات تخصصی درمان ناباروری خاطرنشان کرد: فعالیت این مراکز نقش مؤثری در تسهیل دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته دارد.