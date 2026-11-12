به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن‌دوست ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران و فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی کردستان اظهار کرد: تنوع فرهنگی و طبیعی این استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی فراهم کرده و استفاده هدفمند از این توانمندی‌ها می‌تواند به بهبود معیشت ساکنان روستاها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.

وی با اشاره به نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرفی هویت مناطق مختلف استان افزود: این مراکز نباید صرفاً به محلی برای اسکان مسافران محدود شوند، بلکه باید با شناخت داشته‌های هر منطقه، زمینه آشنایی گردشگران با سبک زندگی، سنت‌ها، هنرهای بومی و جاذبه‌های طبیعی کردستان را فراهم کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، ارتقای کیفیت خدمات را از الزامات توسعه این بخش دانست و گفت: بهره‌گیری از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده و برگزاری دوره‌های تخصصی برای فعالان بوم‌گردی، در افزایش رضایتمندی گردشگران و تقویت جایگاه گردشگری استان مؤثر است.

وطن‌دوست با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند مدت ماندگاری گردشگران در مناطق هدف را افزایش دهند، عنوان کرد: معرفی جاذبه‌های پیرامونی و فراهم کردن امکان تجربه زندگی سنتی و روستایی، علاوه بر جذاب‌تر کردن سفر، فرصت بیشتری برای رونق کسب‌وکارهای محلی و بهره‌مندی مردم از منافع گردشگری ایجاد می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن شرایط استفاده برابر از امکانات گردشگری تأکید کرد و یادآور شد: مناسب‌سازی فضاها و خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای افراد دارای معلولیت باید در برنامه فعالان این حوزه قرار گیرد تا امکان بهره‌مندی همه گردشگران از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح خدمات، توانمندسازی نیروی انسانی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی و توجه به دسترس‌پذیری، از محورهای مهم توسعه بوم‌گردی در استان است و تحقق این موارد می‌تواند به تقویت گردشگری و پویایی اقتصاد روستاها کمک کند.