به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت، در دیدار محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت با جمعی از اعضای انجمن سیمان، بر ضرورت شناسایی و پیگیری راهکارهای رفع موانع صادراتی و فراهم‌سازی زمینه توسعه حضور صنعت سیمان کشور در بازارهای بین‌المللی تاکید شد.

توسعه صادرات سیمان و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان به‌عنوان محورهای اصلی گفتگوی این دیدار مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده به‌منظور تسهیل و تسریع بهبود فرآِیندهای صادراتی این صنعت بررسی و پیگیری شود.

موضوع استفاده از ظرفیت‌های نوار جنوبی کشور و توجه به مسیرها و مبادی صادراتی این منطقه با هدف تسهیل فرآیند صادرات نیز مورد تاکید قرار گرفت.