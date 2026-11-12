به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی در گردهمایی منطقه‌ای نظام مهندسی معدن استان‌های شمال‌غرب کشور، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش معدن اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و تأمین تجهیزات با مشکلات متعددی روبه‌رو است و رفع این موانع مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان این حوزه است.

وی کمبود سرمایه، نوسانات قیمت مواد معدنی، مشکلات بازار و دشواری تأمین تجهیزات را از مهم‌ترین موانع فعالیت بهره‌برداران برشمرد و افزود: در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید شرایط واقعی معادن و مشکلات اقتصادی فعالان این بخش مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت محاسبه دقیق میزان استخراج مواد معدنی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نقشه‌برداری و ثبت اطلاعات دقیق معادن می‌تواند به افزایش شفافیت فعالیت‌ها و محاسبه صحیح حقوق دولتی کمک کند.

محمدی اکتشاف را یکی از مراحل مهم و پیچیده فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: توسعه این حوزه به برنامه‌ریزی اصولی، بهره‌گیری از روش‌های علمی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا ذخایر معدنی به‌درستی شناسایی و از ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده شود.

وی فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت در تأمین تجهیزات معدنی را از دیگر مشکلات جدی این بخش عنوان کرد و افزود: حمایت از بهره‌برداران برای تأمین ماشین‌آلات و تسهیلات مورد نیاز، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تداوم فعالیت معادن دارد.

محمدی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و بهداشت در معادن خاطرنشان کرد: توجه به شرایط کاری نیروی انسانی، استانداردهای ایمنی و الزامات فنی در فرآیند استخراج باید در اولویت فعالان این حوزه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های استخراج در معادن زیرزمینی اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی در این بخش مستلزم برخورداری از دانش فنی، تجهیزات مناسب و سرمایه‌گذاری کافی است و باید موانع پیش‌روی بهره‌برداران برطرف شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان نظام مهندسی معدن و نمایندگان مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات بخش معدن تأکید کرد.

۵۰ درصد معادن زنجان غیرفعال است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور نیز در این گردهمایی، کاهش تعداد معادن غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه بهره‌برداری را از برنامه‌های اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف مستلزم پایش‌های دقیق علمی و فنی و شناسایی موانع فعالیت معادن است.

رضا بسطامی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن استان زنجان غیرفعال است، اظهار کرد: وجود معارضان، اتمام ذخایر معدنی، نبود بازار مناسب و سایر موانع اقتصادی و اجرایی از جمله دلایل غیرفعال ماندن این معادن است که با برنامه‌ریزی مناسب و پیگیری مؤثر می‌توان برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی تأمین سوخت و مواد ناریه را از دیگر چالش‌های مهم بخش معدن برشمرد و افزود: بخش معدن از ظرفیت و توانمندی لازم برای تحقق رشد پیش‌بینی‌شده ۱۳ درصدی برخوردار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور با اشاره به افزایش حجم فعالیت‌های نظارتی و اکتشافی تصریح کرد: با توجه به واگذاری حوزه‌های نظارت، آموزش و منابع انسانی به سازمان نظام مهندسی معدن، این مجموعه نقش مهمی در پایش فعالیت‌های معدنی و مدیریت ذخایر ایفا خواهد کرد.

بسطامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در ارائه خدمات تخصصی گفت: این استان از نظر کیفیت خدمات مهندسی، ظرفیت تبدیل شدن به استان پایلوت را دارد.

وی افزود: دقت و سرعت عمل در رسیدگی به درخواست‌ها و ارائه خدمات فنی موجب شده است برخی طرح‌های جدید خدمات‌رسانی ابتدا در استان زنجان اجرا و پس از ارزیابی نتایج، در سطح کشور تعمیم داده شوند.

زنجان از تنوع بالای ذخایر معدنی برخوردار است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان اظهار کرد: زنجان از تنوع قابل توجهی در ذخایر و مواد معدنی برخوردار است و به‌نوعی رنگین‌کمانی از مواد معدنی مختلف را در خود جای داده است.

رضا خدایی‌فرد با بیان اینکه از مجموع ۴۵۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان، حدود ۲۰۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال هستند، افزود: فعالیت‌های معدنی ماهیتی دیربازده دارند و همین مسئله موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش شده است.

وی با اشاره به آغاز فرآیند پایش معادن از طریق نقشه‌برداری هوایی در سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان تصریح کرد: اجرای این طرح به ثبت دقیق اطلاعات معادن و تعیین میزان واقعی استخراج کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان با بیان اینکه این سازمان در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ عضو دارد، گفت: زنجان از نظر تنوع مواد معدنی در برخی شاخص‌ها جایگاه برتر کشور را دارد، اما از لحاظ میزان استخراج و ذخایر معدنی در جایگاه متوسط کشوری قرار گرفته است.

خدایی‌فرد فرسودگی ماشین‌آلات معدنی را یکی از موانع مهم توسعه فعالیت‌های معدنی استان دانست و اظهار کرد: این مسئله علاوه بر کاهش بهره‌وری، موجب افزایش مصرف سوخت و هزینه‌های تولید می‌شود.

وی تأمین تسهیلات لازم برای نوسازی ناوگان خودرویی و ماشین‌آلات معدنی را ضروری دانست و افزود: حمایت مالی از بهره‌برداران و فراهم کردن امکان جایگزینی تجهیزات فرسوده می‌تواند از تعطیلی معادن جلوگیری کند، حاشیه سود فعالیت‌های معدنی را افزایش دهد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بخش را فراهم سازد.