به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حق‌شناس با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در شهرداری اظهار کرد: جابه‌جایی و تغییر مدیران در مجموعه‌های اجرایی امری طبیعی است، اما در انتخاب مدیران جدید باید معیارهایی همچون تعهد، تخصص و توانمندی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن تبریک به مدیران تازه منصوب‌شده، بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه مدیرانی که مسئولیتشان به پایان رسیده است تأکید کرد و افزود: این افراد در دوره مسئولیت خود خدمات و تلاش‌هایی داشته‌اند و در فرآیند تغییرات مدیریتی باید حرمت و کرامت انسانی آنان حفظ شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، همراهی مدیریت شهری با تجمعات مردمی در میادین را قابل تقدیر دانست و گفت: حمایت مجموعه شهرداری از شهروندانی که در این تجمعات حضور دارند و پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، اقدامی ارزشمند است؛ با این حال، برخی میادین همچنان با کمبود امکانات مواجه‌اند و حاضران برای تأمین سرپناه، به‌ویژه هنگام بارندگی، به حمایت بیشتری نیاز دارند.

حق‌شناس تصریح کرد: شهرداری باید در محل‌هایی که امکان استقرار کانکس یا ایجاد سرپناه مناسب وجود دارد، اقدامات لازم را انجام دهد تا شهروندان در شرایط نامساعد جوی در معرض بارش باران قرار نگیرند.

وی در ادامه با قدردانی از عملکرد نیروهای خدمات شهری در بارندگی‌های اخیر بیان کرد: پیش از وقوع بارش‌ها، جلسات فوق‌العاده‌ای در کمیسیون خدمات شهری برگزار شد و معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند، سازمان آتش‌نشانی و دیگر بخش‌های خدمت‌رسان شهرداری نیز در جریان بارندگی‌ها حضور میدانی داشتند و برای مدیریت شرایط تلاش کردند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با این حال، تداوم آب‌گرفتگی در چند نقطه شهر را نیازمند بررسی اساسی دانست و گفت: پیش از بارندگی‌ها درباره برخی نقاط بحرانی هشدار داده شده بود، اما محدوده زیر پل دانش همچنان هنگام بارش‌ها با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود و این وضعیت برای ساکنان ناصرآباد و شهرک دانش مشکلاتی در پی دارد.

حق‌شناس با اشاره به طغیان رودخانه محمودآباد در بارندگی‌های اخیر افزود: سرریز و طغیان این رودخانه برای مناطق بالادست مشکلاتی ایجاد کرد و ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها و پیش‌بینی راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را نشان داد.

وی همچنین آب‌گرفتگی زیر پل شهید ابوترابی را از دیگر مشکلات تکرارشونده شهر برشمرد و اظهار کرد: این مسیر که در دوره فعلی مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده، باید در زمان بارندگی نیز امکان تردد روان شهروندان را فراهم کند، اما آب‌گرفتگی آن در چند نوبت موجب اختلال در عبورومرور و ایجاد ترافیک چندکیلومتری شده است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر ضرورت اصلاح راهکارهای اجرایی در نقاط حادثه‌خیز خاطرنشان کرد: مشکلات تکرارشونده در زیر پل دانش، شهرک دانش و ناصرآباد نشان می‌دهد اقدامات پیش‌بینی‌شده تاکنون نتوانسته‌اند اثربخشی لازم را داشته باشند و در این شرایط، مردم این مناطق با مشکلاتی مواجه شده‌اند که مدیریت شهری باید پاسخگوی رفع آن باشد.

حق‌شناس در پایان ابراز امیدواری کرد با بررسی کارشناسی نقاط بحرانی و اجرای راهکارهای مؤثر، در بارندگی‌های آینده شاهد تکرار آب‌گرفتگی و اختلال در تردد شهروندان نباشیم.

