سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز پنجشنبه با عبور امواج ضعیف از منطقه، آسمان استان در برخی ساعات نیمه‌ابری تا ابری بود.

وی افزود: تا ظهر امروز در برخی مناطق استان بارش‌های پراکنده باران را شاهد بودیم، اما با عبور این امواج از بعدازظهر، جو استان به‌تدریج پایدار شد و این شرایط تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به روند تغییرات دمایی در روزهای آینده گفت: طی این مدت دمای هوا در بیشتر مناطق استان به‌تدریج افزایش می‌یابد.

جعفری ادامه داد: از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات جوی و نفوذ سامانه بارشی جدید، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد و کاهش دما فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بارندگی، رعدوبرق و در ارتفاعات بالادست بارش برف از پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای این مدت است.