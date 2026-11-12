به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر پنجشنبه در نشست با اساتید و نخبگان استان مرکزی در مصلی بیت‌المقدس اراک اظهار کرد: انقلاب اسلامی صرفاً یک تحول سیاسی نبود، بلکه با نفی وابستگی‌های مدیریتی و اندیشه‌ای، ساختار سلطه استعمار نو را در ایران به چالش کشید و زمینه استقلال واقعی کشور را فراهم کرد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای استعمارزده در ظاهر به استقلال دست یافتند و صاحب پرچم، قانون اساسی، سرود ملی و کرسی در سازمان ملل شدند، اما ساختار مدیریتی و نخبگان این کشورها همچنان در راستای منافع قدرت‌های استعمارگر حرکت می‌کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در چنین شرایطی، استعمار کهن جای خود را به استعمار نو داد و قدرت‌های غربی تلاش کردند با حفظ نفوذ فکری، فرهنگی و مدیریتی، سلطه خود را بر کشورهای مستقل‌شده تداوم بخشند.

حدادعادل ادامه داد: امام خمینی(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه و ترسیم فلسفه سیاسی متفاوتی برای اداره جامعه، الگویی مبتنی بر استقلال و حاکمیت دینی مطرح کردند که محاسبات قدرت‌های غربی را برهم زد و امکان تداوم سلطه پیشین را از آنان گرفت.

وی گفت: آمریکا که پیش از انقلاب به ساختار حاکمیتی ایران و وابستگی آن اطمینان داشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناچار به عقب‌نشینی از موقعیت استعماری خود شد و همین مسئله زمینه تقابل این کشور با جمهوری اسلامی را از نخستین روزهای انقلاب فراهم کرد.

ناکامی راهبردهای آمریکا برای متوقف کردن انقلاب

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به توطئه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی گفت: آمریکا ابتدا با ابزارهایی همچون کودتا و ایجاد ناآرامی‌های داخلی و سپس با حمایت از جنگ تحمیلی صدام تلاش کرد انقلاب اسلامی را با شکست مواجه کند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.

حدادعادل افزود: آمریکا نهم اسفندماه سال گذشته نیز با تمام توان به کشورمان حمله کرد تا مانع از تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های جهان اسلام شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ریشه‌های تاریخی مداخلات بیگانگان تصریح کرد: تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تجربه‌ای روشن از پیامدهای اعتماد به دولت آمریکا و قدرت‌های خارجی است و نسل جوان باید با مطالعه منابع معتبر تاریخی، نسبت به شیوه‌های نفوذ و سلطه‌جویی غرب آگاهی بیشتری پیدا کند.

غارت منابع ملت‌ها با ابزار علم و آموزش

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند شکل‌گیری قدرت‌های استعماری در جهان گفت: پس از انقلاب صنعتی و دستیابی غرب به فناوری‌های پیشرفته، توازن قدرت میان تمدن‌ها تغییر کرد و کشورهای استعمارگر با اتکا به توان نظامی و صنعتی خود، منابع و ثروت ملت‌های دیگر را به یغما بردند.

حدادعادل افزود: قدرت‌های استعماری برای تثبیت و استمرار نفوذ خود، به ایجاد مدارس و دانشگاه‌ها در کشورهای هدف روی آوردند تا نسل‌های جدید را متناسب با منافع و اهداف خود تربیت کنند و وابستگی فکری را در کنار سلطه اقتصادی و سیاسی گسترش دهند.

وی تصریح کرد: رهبران کشورهای غربی در حالی از تمدن، عقلانیت، صلح‌طلبی و حقوق بشر سخن می‌گویند که عملکرد آنان در عرصه بین‌المللی با این ادعاها تناقض دارد و در موارد متعددی برای تأمین منافع خود از حکومت‌های دیکتاتوری و ناقضان حقوق ملت‌ها حمایت کرده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آشکار آمریکا از این اقدامات ادامه داد: تحولات غزه بار دیگر نشان داد که ادعاهای غرب درباره آزادی، صلح و حقوق بشر تا چه اندازه با واقعیت رفتار این قدرت‌ها فاصله دارد و انقلاب اسلامی توانسته است این تناقض‌ها و ماهیت واقعی تمدن غرب را برای افکار عمومی جهان آشکار کند.

حدادعادل با اشاره به مبانی فکری و اخلاقی تمدن غرب تاکید کرد: یکی از ریشه‌های انحطاط اخلاقی در غرب، فاصله گرفتن از خداوند و اصالت‌بخشی مطلق به انسان است؛ چراکه اخلاق بدون برخورداری از پشتوانه دینی و معنوی، ضمانت اجرایی مستحکمی ندارد و ممکن است به ابزاری برای توجیه منافع و خواسته‌های قدرت‌ها تبدیل شود.

بصیرت رهبری، عامل پایداری ملت در مسیر انقلاب

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: بصیرت‌بخشی و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب، نقش مؤثری در تداوم حضور و پایداری مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی داشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جامعیت علمی، معنوی و شخصیتی آن شهید والامقام در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و دینی، طی سه دهه اخیر مایه رشد و هدایت جامعه بود و ایشان حتی مسائل پیچیده علمی و مباحث فیزیک را با دقت و تسلط در سطح دانشگاهیان دنبال می‌کردند.

حدادعادل با تأکید بر ضرورت حفظ پیوند میان علم و دین در محیط‌های دانشگاهی تصریح کرد: بخش مهمی از پیشرفت‌های علمی کشور در سایه دین‌داری، خودباوری و مقاومت جوانان محقق شده و دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با تضعیف باورهای دینی یا ایجاد تردید نسبت به توان علمی کشور، این مسیر را متوقف کنند.

وی صیانت هم‌زمان از ارزش‌های دینی و دستاوردهای علمی را از ضرورت‌های اساسی نظام دانشگاهی دانست و بر هوشیاری استادان و نخبگان در برابر جریان‌هایی که به دنبال تضعیف این دو مؤلفه هستند، تأکید کرد.