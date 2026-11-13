خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: شناخت دقیق جزئیات زندگی، خصوصیات اخلاقی، منش‌ها و کنش‌های حضرت فاطمه (س) زمینه‌ساز الگوبرداری صحیح از این بانوی بزرگوار در سبک زندگی انسانی است؛ چرا که ایشان به عنوان انسان کامل از سوی قرآن کریم به عنوان سرمشق نیک و پسندیده‌ای برای مومنان معرفی شده‌اند.

فضایل حضرت فاطمه (س) شامل دو دسته تکوینی و غیرتکوینی است و اخلاص، عصمت، طهارت روحی، تقوای الهی، علم و مرجعیت در دین، رعایت دقیق حجاب، عفت و حیا، شب‌زنده‌داری و عبادت مداوم از برجسته‌ترین ویژگی‌های این اسطوره عالم خلقت به شمار می‌رود.

سیره خانوادگی، مادری و همسرداری آن حضرت با محوریت مدیریت منزل همراه با ارتباط با خدا، تسلیم در برابر اراده الهی و مقدم داشتن دیگران بر خود شکل گرفته است؛ چنان‌که در روابط اجتماعی نیز همواره دعا برای همسایگان و کمک به نیازمندان در اولویت قرار داشت.

بعد مبارزاتی حضرت زهرا (س) به عنوان مظهر حق‌طلبی، الگویی ارزشمند برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی و ابرقدرت‌های ظالم در شرایط کنونی است و حضور همراه با حجاب کامل در صحنه‌های علمی و اجتماعی، چراغ هدایتی برای بانوان و دختران محسوب می‌شود.

فاطمه (س)، عنصر بی‌بدیل خلقت و الگوی جاودان سبک زندگی انسانی

حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین ابعاد شخصیتی و فضایل حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم حضرت فاطمه (س) را به عنوان سرمشق زندگی خود قرار دهیم و شیوه و سبک زندگی خود را بر اساس آن ساماندهی کنیم، باید به جزئیات زندگی، خصوصیات اخلاقی، منش‌ها و کنش‌های ایشان آگاهی داشته باشیم که نیل به این مهم، کاری بس دشوار و در عین حال تا حدی دست‌یافتنی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی با اشاره به جایگاه آن حضرت در آموزه‌های قرآنی افزود: فاطمه (س) از نظر قرآن کریم انسان کاملی است که به سبب همین ویژگی می‌تواند سرمشق بی‌چون و چرای مردم و به‌ویژه زنان باشد و انسان‌ها برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی از ایشان بیاموزند؛ چنان‌که قرآن کریم ایشان را همانند حضرت مریم (س) و حضرت آسیه (س)، سرمشق نیک و پسندیده‌ای برای مومنان معرفی کرده است.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه فضایل حضرت فاطمه (س) شامل دو دسته فضایل تکوینی و غیرتکوینی است، مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی آن بانوی بزرگوار را برشمرد و بیان کرد: اخلاص، عصمت بر اساس آیه تطهیر (سوره احزاب)، طهارت روحی و معنوی، تقوای الهی، علم و مرجعیت در دین و دنیا بر اساس آیه «اهل ذکر»، رعایت دقیق پوشش و حجاب، عفت و حیا، شب‌زنده‌داری و تهجد، خوش‌خویی، محوریت رضایت الهی در تمامی امور و عبادت و روزه‌داری مداوم از برجسته‌ترین ویژگی‌های این اسطوره بی‌بدیل عالم خلقت است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی در ادامه با استناد به روایات و آیات قرآن کریم تصریح کرد: امام حسن مجتبی (ع) درباره عبادت مادر گرامی‌شان فرمودند که در دنیا کسی عابدتر از فاطمه (س) نبود؛ به‌گونه‌ای که آن‌قدر به عبادت می‌ایستاد که پاهایش ورم می‌کرد. همچنین پیامبر اکرم (ص) فرمودند که ایمان به خدا در اعماق دل و باطن روح زهرا (س) چنان نفوذ کرده که برای عبادت خدا خودش را از همه چیز فارغ می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: برشماری ویژگی‌های آن حضرت در حد و اندازه قلم و بیان نیست تا این اسطوره بی‌بدیل عالم خلقت را که هستی به خاطر وجود نازنین او حیات یافت، بازگو کند؛ چه اینکه او کوثر و قلزم جوشانی برای تمام اعصار بوده و خواهد بود. به امید درس‌آوزی از مکتب و منش جاویدان ایشان.

سیره فاطمی، الگوی جامع مقاومت در برابر استکبار و هدایت‌گر نسل امروز است

حجت‌الاسلام محسن اصلانی، کارشناس و پژوهشگر دینی در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) پرداخت و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در جایگاه معنوی و الهی خود به عنوان «سیده نساء العالمین» شناخته می‌شوند و نورانیت و عظمت وجودی ایشان مسیر حق را برای ما روشن می‌کند. چنان‌که پیامبر اکرم (ص) فرمودند هرگاه به فاطمه نگاه می‌کنم، اندوه و گرفتگی از من برطرف می‌شود.

کارشناس و پژوهشگر دینی در خراسان رضوی با اشاره به ابعاد خانوادگی و سیره همسرداری و مادری آن حضرت افزود: مدیریت خانه توسط حضرت زهرا (س) همراه با ارتباط با خدا، تسلیم در برابر اراده الهی و عبادت بود؛ به گونه‌ای که در روایات آمده است ایشان در هر حالتی خدا را عبادت می‌کردند. همچنین ایشان در روابط اجتماعی، نخست برای همسایگان دعا می‌کردند و پیش از خود، غذا به همسایگان می‌دادند.

وی در خصوص بعد مبارزاتی حضرت زهرا (س) و لزوم الگوگیری از آن در شرایط کنونی کشور بیان کرد: ایشان مظهر حق‌طلبی بودند و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای نمی‌ترسیدند. امروز نیز که در مقابل استکبار جهانی، آمریکا، اسرائیل و ابرقدرت‌هایی که به عالم ظلم می‌کنند قرار داریم، باید در برابر آن‌ها بایستیم و از سیره حق‌طلبی و مبارزه با ناحق آن حضرت الگو بگیریم.

اصلانی درباره الگوی آن حضرت برای بانوان و دختران امروزی در حوزه حجاب و تربیت فرزند اظهار کرد: ایشان در عین حضور در صحنه‌های علمی، تعلیم و تربیت و ایراد خطبه‌ها، حجاب کامل داشتند و جلوی نامحرم قرار نمی‌گرفتند. فرزندان ایشان یعنی امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) هر کدام ستاره‌ها و چراغ‌های هدایت در عالم هستند که حضرت آن‌ها را تربیت کردند. همچنین ایشان با بخشیدن سفره خود به فقرا و ایتام و آموزش دادن به کودکان، روش انفاق و کمک به نیازمندان را به فرزندانشان می‌آموختند.

ولایت‌پذیری هزینه‌بر؛ درس‌ فاطمی برای جامعه امروز

حجت‌الاسلام وحیدی، پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبعیت از ولایت یعنی اینکه انسان به دنبال رضایت ولی جامعه باشد، نه صرفاً به دنبال کسب اجازه. حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) حتی زمانی که امیرالمؤمنین (ع) به عنوان ولی حضرت واسطه می‌شدند و می‌فرمودند «این خانه، خانه شماست و هر چه شما بگویید می‌پذیرم»، رضایت ولی را معیار قرار می‌دادند؛ امروزه نیز در مسائل کشور، همگان باید به دنبال جلب رضایت و خشنودی ولی امر باشند، چرا که تبعیت حقیقی یعنی هم‌سو کردن خواسته‌ها و علائق با خواست ولی جامعه.

این پژوهشگر دینی با تأکید بر اینکه ولایت‌پذیری هزینه‌بر است و سیره عملی حضرت زهرا (س) بر پایه عمل و اقدام استوار بود، بیان کرد: حضرت فاطمه (س) برای ایجاد بصیرت سخنرانی کردند و در خانه تک‌تک مهاجر و انصار را زدند.

وی گفت: ولایت‌پذیری تنها به حرف زدن در خانه‌ها نیست، بلکه کسی که تابع ولایت باشد باید هزینه آن را نیز بپردازد. تمام روضه‌ها و رنج‌های حضرت زهرا (س) از جمله ماجرای کوچه بنی‌هاشم، هزینه‌های ولایت‌پذیری است و ما نیز باید آماده پرداخت هزینه‌های راه دین و انقلاب باشیم تا پیروزی قطعی نصیبمان شود.