به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های استاندار لرستان برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی راکد استان اظهار داشت: در همین راستا، جلسات متعددی با شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با محوریت احیای شرکت پارسیلون خرم‌آباد برگزار شده است.

وی افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، تیمی هفت‌نفره متشکل از نمایندگان هلدینگ خلیج فارس و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به استان سفر کردند تا روند واگذاری و احیای این واحد صنعتی را به‌صورت نهایی بررسی کنند.

قیمت‌گذاری پارسیلون انجام شد؛ آماده‌سازی مقدمات مزایده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه فرایند قیمت‌گذاری کارخانه توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان انجام شده است، عنوان کرد: بر همین اساس، اقدامات لازم برای برگزاری مزایده این مجموعه طی روزهای آینده انجام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود پارسیلون طی ماه آینده به مزایده گذاشته شود.

امیدی شاه‌آباد با اشاره به توانمندی‌های هلدینگ خلیج فارس و سابقه شرکت پارسیلون در تولید انواع نخ، ادامه داد: نمایندگان این هلدینگ پس از بازدید از بخش‌های مختلف و عرصه این مجموعه باسابقه صنعتی، درباره زمینه‌های راه‌اندازی مجدد کارخانه تبادل نظر و ارزیابی‌های لازم را انجام دادند.

وی ابراز امیدواری کرد پس از ۱۱ سال تعطیلی و رکود، این کارخانه به مجموعه‌ای اقتصادی با سابقه و توانمندی در سطح کشور واگذار شود و فعالیت تولیدی آن از سر گرفته شود.

آمادگی لرستان برای تبدیل اراضی پارسیلون به شهرک صنعتی خصوصی

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این مجموعه تولیدی گفت: با توجه به وسعت ۲۰۰ هکتاری اراضی پارسیلون، استان آمادگی دارد در صورت فراهم شدن شرایط، این محدوده را به یک شهرک صنعتی خصوصی تبدیل کند یا کاربری آن را در همین راستا تغییر دهد.

وی افزود: ایجاد شهرک صنعتی خصوصی می‌تواند زمینه تقویت سرمایه‌گذاری در لرستان و حمایت از بخش خصوصی را با بهره‌گیری از مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی این شهرک‌ها فراهم کند.

امیدی شاه‌آباد همچنین تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در تحقق اهداف توسعه‌ای استان مؤثر دانست و از همراهی هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در پیگیری این موضوع قدردانی کرد.