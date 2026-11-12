ادهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ملینا نیکبخت، دختر شایسته فوتسال سیستان و بلوچستان، همراه تیم ملی فوتسال دختران ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار موفق به کسب مدال برنز شد.

وی افزود: تیم ملی ایران در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها که امروز چهارشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، به مصاف ایتالیا رفت و در دیداری تماشایی با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

کرد زابلی بیان کرد: ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۲ بر یک از ایتالیا عقب افتادند، اما در نیمه دوم با نمایشی درخشان نتیجه را تغییر دادند و با ثبت چهار گل، پیروزی ارزشمندی به دست آوردند.

نخستین مدال فوتسال دختران ایران در المپیک جوانان

تیم ملی فوتسال دختران ایران با این پیروزی برای نخستین بار در تاریخ حضور خود در بازی‌های المپیک جوانان موفق به کسب مدال شد.

دختران ایران پیش از این در مرحله گروهی با پیروزی مقابل ایتالیا، کاستاریکا و کامرون به مرحله بعد صعود کرده بودند، اما در دیدار نیمه‌نهایی برابر ونزوئلا شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند.

کسب این مدال ارزشمند، افتخاری برای ورزش سیستان و بلوچستان و نشانه‌ای از ظرفیت دختران این استان در عرصه ورزش قهرمانی است.