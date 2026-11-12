به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فهیمی، عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در دیدار با مسئولان و مردم سلحشور و غیور عشایر و کشاورزان مغان قصد داشتیم گلایه‌ای مطرح کنیم، اما با وعده‌ای که از شما و مجموعه همکاران می‌گیریم، برای سفر ویژه آینده به دشت مغان گلایه‌ای نداریم و از ظرفیت‌های مغان صحبت می‌کنیم. امیدواریم در سفر آینده جنابعالی، عنایت ویژه‌ای به این منطقه صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت فرودگاهی دشت مغان افزود: از مدیران استانی و برنامه‌ریزان سفرهای مقامات عالی کشور می‌خواهیم با توجه به ظرفیت فرودگاهی مغان، ترتیبی اتخاذ شود که دست‌کم یک روز در هفته که پرواز مغان برقرار است، سفرها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مسئولان بتوانند از ظرفیت‌های مغان و شهرستان‌های استان اردبیل بازدید کنند.

فهیمی ادامه داد: برای توسعه شمال استان اردبیل به تکمیل رینگ جاده‌ای نیاز داریم. این طرح در مسیرهای اردبیل، پارس‌آباد، اسلام‌آباد، جعفرآباد، گرمی و بیله‌سوار در حال تکمیل است و باید با همت همه دستگاه‌ها تکمیل شود. همچنین ظرفیت فرودگاهی باید بیش از پیش تکمیل و تجهیز شود تا قطار توسعه به دشت مغان برسد.

نماینده پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز تصریح کرد: دشت مغان ۳۰۰ هزار هکتار خاک درجه‌یک و آب کافی دارد. سدهای عرب و خداآفرین برای رساندن آب به خاک زرخیز دشت مغان احداث شده و اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد. استاندار نیز برنامه ایجاد بارانداز ریلی در پارس‌آباد را تنظیم می‌کند تا پیش از رسیدن قطار به پارس‌آباد، از طریق این بارانداز به آذربایجان، قفقاز و اروپا متصل شویم.

وی گفت: دشت مغان در شمال استان اردبیل، سرشاخه‌های دو رودخانه مهم ارس و دره‌رود را دارد؛ سد عمارت روی ارس احداث شده، اما در بخش شرقی دشت مغان عملیات مهار آب‌های مرزی انجام نشده است. اگر این طرح‌ها اجرا شود، بخش محروم استان، از جمله اصلاندوز، با خاک درجه‌یک و آب کافی توسعه خواهد یافت. اکنون اگر در سطح استان اردبیل بخواهند کارمندی را جابه‌جا کنند، می‌گویند او را به این مناطق می‌فرستند، در حالی که این منطقه بالاترین ظرفیت توسعه و اشتغال را دارد.

فهیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و نفتی افزود: استان اردبیل ظرفیت معدنی بالایی دارد و دشت مغان نیز نفت دارد؛ برای اکتشاف نفت و محصولات نفتی باید برنامه‌ریزی شود. گمرک در شهرستان بیله‌سوار و منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل در دشت مغان از ظرفیت‌هایی است که در صورت توجه درست به آن‌ها، ریشه‌کنی بیکاری، فقر، فساد و تبعیض محقق می‌شود. تأکید می‌کنم فقر و مشکلات اقتصادی کنونی جامعه از فساد و تبعیض ناشی می‌شود و باید ریشه‌ای درمان شود.

وی در پایان گفت: شهرستان اصلاندوز تنها شهرستانی است که اداره کار ندارد؛ از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول می‌گیرم به برکت حضور ایشان در شهرستان، اداره کار در اصلاندوز تأسیس شود.