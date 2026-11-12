به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در کرملین، درباره روند مذاکرات صلح اوکراین، اختلافات ارضی، تضمین‌های امنیتی و مسائل بشردوستانه گفت‌وگو کرد.

پوتین با اشاره به احتمال استقرار نیروهای نظامی خارجی در اوکراین گفت: چنین اقدامی امنیت ملی روسیه را تهدید می‌کند و نیروهای خارجی مستقر در این کشور، اهداف مشروع نیروهای مسلح روسیه محسوب خواهند شد.

وی تأکید کرد استقرار نیروهای نظامی خارجی در اوکراین به معنای ادامه جنگ خواهد بود و افزود کشورهای اروپایی از موضع مسکو در این زمینه آگاه هستند.

وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق درباره نظام امنیتی اروپا گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است زمینه گفت‌وگو با اروپایی‌ها را فراهم کند، اما کشورهای اروپایی این پیشنهادها را رد می‌کنند.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت مسکو هیچ‌گاه مخالف گفت‌وگو با اروپا نبوده و این طرف اروپایی بوده که روند مذاکرات را قطع کرده است.

پوتین در ادامه از آمریکا خواست با کشورهای اروپایی گفت‌وگو کند تا مشخص شود آنها خواهان صلح هستند یا ادامه جنگ.

پوتین با اشاره به طرح موضوع «مناطق خاکستری» از سوی اوکراین گفت: مسکو و کی‌یف برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم دارند و ادامه بحث درباره آن می‌تواند به اختلاف‌نظر و بی‌ثباتی در هرگونه توافق احتمالی منجر شود.

وی افزود از نظر روسیه، تنها یک خط مرزی با اوکراین وجود دارد و آن مرز رسمی دو کشور است.

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به اظهارات مقامات کی‌یف مبنی بر اینکه برخی مناطق تحت کنترل روسیه قرار ندارند، گفت این اظهارات را شنیده است.

پوتین با اشاره به تجربه همکاری‌های بشردوستانه روسیه و اوکراین در ارتباط با آلیوشکی، پیشنهاد کرد مأموریتی بشردوستانه در شهر کنستانتینوکا سازماندهی شود.

وی پیشنهاد داد مسئولیت اجرای این مأموریت به کمیسرهای حقوق بشر روسیه و اوکراین واگذار شود و اعلام کرد روسیه آماده است امنیت آن را تأمین کند.

رئیس‌جمهور روسیه گفت نیروهای این کشور کنترل کنستانتینوکا را در دست دارند و برای مین‌زدایی مناطق اطراف این شهر به پنج روز زمان نیاز است.

پوتین افزود اگر طرف اوکراینی معتقد است کنترل این شهر را در اختیار دارد، باید امنیت مأموریت را در محدوده تحت کنترل خود تأمین کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد خبرنگاران خارجی، از جمله خبرنگاران آمریکایی برای حضور در این مأموریت دعوت شوند تا وضعیت کنترل شهر از نزدیک بررسی شود.

به گفته وی، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ غیرنظامی همچنان در کنستانتینوکا حضور دارند.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به همکاری‌های بشردوستانه میان مسکو و کی‌یف در پرونده آلیوشکی، از نقش ترامپ در فراهم‌شدن امکان اجرای این عملیات قدردانی کرد.

پوتین همچنین اعلام کرد گام بزرگ دیگری در زمینه تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین برداشته خواهد شد.

وی در پایان از ویتکاف و کوشنر خواست پس از گفت‌وگو با نمایندگان اتحادیه اروپا، ارزیابی‌های طرف اروپایی درباره راه‌های حل‌وفصل مناقشه اوکراین را به وی منتقل کنند.

این دیدار پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) در مسکو و پس از مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی برگزار شد. مذاکرات ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر برگزار شد و طرف‌ها درباره مسائل ارضی، تضمین‌های امنیتی و تبادل اسرا گفت‌وگو کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در این مذاکرات درباره انجام یک تبادل بزرگ اسرا توافق اولیه حاصل شد، اما اختلافات اصلی درباره مسائل سرزمینی و ترتیبات امنیتی همچنان پابرجا ماند.