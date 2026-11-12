به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، عصر پنج شنبه به همراه استاندار و جمعی از مدیران اجرایی استان از قطعات ۱۸، ۱۹ و ۲۰ پروژه راه‌آهن زاهدان- بیرجند- مشهد بازدید کرد.

وی در جلسه‌ای که در کارگاه قطعه ۱۸ راه‌آهن برگزار شد، با قدردانی از تلاش دولت‌ها، مسئولان استانی و پیمانکاران برای پیشبرد این طرح، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و تأمین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه تأکید کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت‌های گذشته در اجرای این طرح اظهار کرد: تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در دولت شهید آیت‌الله رئیسی و همچنین پیگیری‌های دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان نباید نادیده گرفته شود؛ چراکه مجموعه این اقدامات موجب شده است پروژه با وجود مشکلات و محدودیت‌ها همچنان در مسیر اجرا قرار داشته باشد.

بهروز، پیگیری‌های استاندار و سایر مسئولان در سطح ملی و تلاش برای تأمین اعتبارات را در پیشرفت پروژه مؤثر دانست و افزود: امیدواریم حمایت‌ها با هدف تأمین به‌موقع منابع مالی و تسریع در اجرای این طرح زیرساختی ادامه یابد.

وی با اشاره به تلاش مهندسان، عوامل اجرایی و پیمانکاران پروژه گفت: در این بازدید از نزدیک شاهد حجم قابل توجه فعالیت‌های فنی و مهندسی، عملیات خاک‌برداری و زیرسازی‌های سنگین در مسیر کوهستانی راه‌آهن بودیم که بیانگر تلاش مجموعه‌های اجرایی برای پیشبرد این طرح است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت راهبردی راه‌آهن شرق کشور تصریح کرد: بهره‌برداری از راه‌آهن خراسان جنوبی می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور در حوزه حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا را کاهش دهد و زمینه ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی استان را فراهم کند.

وی با اعلام آمادگی سپاه برای همکاری و حمایت از روند اجرای این پروژه ابراز امیدواری کرد: با استمرار تلاش‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، در آینده نزدیک شاهد حرکت قطار در این مسیر و بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های این طرح مهم باشیم.