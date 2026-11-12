به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارشی مبنی بر بدحالی تعدادی از شهروندان پس از صرف غذا در یکی از رستوران‌های رودهن، کارشناسان بهداشت محیط و بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان دماوند موضوع را بررسی و ارزیابی کردند.

بر اساس نتایج بررسی‌ها، هیچ‌گونه مشکل یا تخلف بهداشتی در محل مشاهده و شناسایی نشد و شواهدی مبنی بر ارتباط بیماری با این واحد صنفی به دست نیامد.

شبکه بهداشت و درمان دماوند با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان، اعلام کرد نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و پایش مستمر وضعیت بهداشتی این مراکز را در دستور کار دارد.

شهروندان می‌توانند پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های خود را از طریق پیام‌رسان‌ها یا پیامک به شماره روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دماوند، ۰۹۱۰۲۶۲۳۵۴۹، ارسال کنند.