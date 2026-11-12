به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با استاندار واسط عراق، ضمن قدردانی از میزبانی و هماهنگی‌ها و استقبال، بر توسعه مناسبات و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ورزشی و محیط‌زیستی تأکید کرد.

استاندار ایلام در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و همسایگی میان استان‌های ایلام و واسط اظهار کرد: روابط صمیمی و برادرانه‌ای میان مردم دو استان وجود دارد و ما بسیار علاقه‌مند بودیم که کارهای بزرگی در این ایام انجام شود، اما جنگ تحمیلی از سوی دشمنان صهیونیستی و آمریکایی، روند اجرای برخی پروژه‌ها را با کمی کندی مواجه کرد. با این حال، مواضع و حمایت‌های بزرگان، مردم و مسئولان استان واسط و کشور عراق در کنار ملت ایران همواره مایه دلگرمی بوده است.

وی با اشاره به حرکت هم‌زمان در دو مسیر دیپلماسی و آمادگی دفاعی برای استقرار صلح و آرامش در منطقه، تصریح کرد: به دشمنان اعلام می‌کنیم که آمادگی و توان نظامی و مردمی ما به‌شدت افزایش یافته و حتماً پاسخ پشیمان‌کننده‌تری در برابر هرگونه تعرض دریافت خواهند کرد. همچنین حدود ۲۶۰ روز است که مردم ایران اسلامی در گرما و سرما با حضور در صحنه، پشتیبان نیروهای مسلح خود هستند و پذیرایی و میزبانی شایسته مردم استان واسط و عراق از زائران و این حرکت‌ها نیز بسیار قابل تقدیر است.

کرمی، ایلام و واسط را «دروازه زیارت، تجارت و سیاحت» میان دو کشور توصیف کرد و گفت: روابط مدیران دو استان بسیار صمیمی است و نمونه بارز آن همکاری در نمایشگاه‌های برگزارشده در عراق بود؛ لذا باید این همکاری‌ها در تمامی حوزه‌ها از جمله ورزش و اقتصاد، گسترش یابد تا پیوندهای مردمی عمیق‌تر شود.

وی با اشاره به تجربه موفق میزبانی مشترک از تردد چند میلیون زائر در ایام اربعین در کمال امنیت و آرامش، از ایجاد تغییرات مدیریتی جدید در پایانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط خبر داد و ابراز امیدواری کرد، فرایند خدمت‌رسانی بیش از پیش بهبود یابد.

استاندار ایلام در ادامه به موضوع راه‌اندازی «منطقه آزاد مهران» اشاره و گفت: منطقه آزاد در استان شکل گرفته و در ماه‌های آینده با سرعت بسیار بالایی شاهد اتفاقات مثبت در این حوزه خواهیم بود. با توجه به افزایش حجم تردد خودروهای ترانزیت، پیشنهاد می‌شود بازدید مشترکی میان دستگاه‌های مرتبط میان دو طرف صورت گیرد تا مشکلات احتمالی بررسی و زمینه تسریع در فعالیت منطقه آزاد فراهم شود.

کرمی، همچنین پیشنهاد کرد به منظور تحکیم پیوندهای فرهنگی و منطقه‌ای، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر ایلام و کوت منعقد شود.

حفظ محیط زیست مرزی از دیگر محورهای کلیدی سخنان استاندار ایلام بود.

وی در این خصوص تصریح کرد: با توجه به مجاورت مرزی و زیست گونه‌های نادر و ارزشمند حیات وحش در این منطقه، نیازمند اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از انقراض آن‌ها هستیم. در همین راستا، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام طرح تشکیل «منطقه حفاظت‌شده مشترک» را آماده کرده است که امیدواریم با حضور استاندار واسط و رؤسای سازمان‌های محیط‌زیست دو طرف به امضا برسد تا ضمن مقابله با شکارچیان غیرمجاز، زمینه بازدید گردشگران و ایجاد درآمدزایی پایدار فراهم شود.