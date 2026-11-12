به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در نشست مشترک با شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی استان که با حضور جبارعلی ذاکری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیرساختی جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌شرقی در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های راه و راه‌آهن استان و شمال‌غرب کشور، فراتر از نیازهای منطقه‌ای بوده و از کارکردهای ملی و بین‌المللی برخوردارند؛ ازاین‌رو، پیگیری و اجرای این طرح‌ها نیز باید متناسب با اهمیت و گستره تأثیرگذاری آنها دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت پروژه راه‌آهن خاوران ـ تبریز ـ چشمه‌ثریا، این مسیر را بخشی مهم از محور ریلی سرخس تا چشمه‌ثریا دانست و گفت: تکمیل این کریدور نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد داشت.

سرمست با بیان اینکه پیگیری اجرای مسیر ریلی خاوران به تبریز و امتداد آن تا چشمه‌ثریا از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این طرح زیرساختی در آینده نزدیک آغاز شود.

ضرورت توسعه قطارهای مسافری و حومه‌ای تبریز

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های راه‌آهن آذربایجان برای توسعه جابه‌جایی مسافران و حمل‌ونقل حومه‌ای تأکید کرد.

سرمست خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی راه‌آهن آذربایجان برای افزایش استفاده از ظرفیت خطوط ریلی استان شد و افزود: توسعه سفرهای بین‌شهری با قطار، به‌ویژه در مسیر تبریز، صوفیان و جلفا، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر شهروندان از حمل‌ونقل ریلی را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ویژگی‌های خط ریلی تبریز ـ جلفا، آن را نخستین و تنها راه‌آهن برقی کشور عنوان کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت تأکید کرد.

به گفته وی، در صورت نیاز باید برای تأمین و ورود قطارهای جدید و افزایش تعداد ناوگان فعال در این مسیر نیز اقدام شود.

مقاومت برخی وزارتخانه‌ها در برابر تفویض اختیار به استان‌ها

سرمست در ادامه با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی طرح‌های مهم استان به دلیل پیچیدگی‌های اداری، یکی از موانع پیشرفت پروژه‌ها را مقاومت بخش‌هایی از بدنه دولت در برابر واگذاری اختیارات به استان‌ها دانست.

وی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در تفویض اختیارات به استانداران برای استفاده از ظرفیت‌های مدیریت استانی اظهار کرد: با وجود این رویکرد، همچنان در برخی وزارتخانه‌ها و بخش‌های اجرایی دولت در برابر تفویض اختیار مقاومت می‌شود و همین مسئله روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی از اعضای هیئت دولت خواست با نگاه بازتری به موضوع تفویض اختیار توجه کنند تا موانع اجرایی طرح‌ها برطرف شده و مشکلات استان و مردم در شرایط حساس کشور با سرعت بیشتری پیگیری شود.

تأکید بر تسریع طرح‌های مسکن و ساماندهی بافت شهری تبریز

وی در بخش پایانی این نشست، از مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی و مدیران مجموعه این دستگاه خواست برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های مهم حوزه مسکن و شهرسازی برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهند.

سرمست بر ضرورت تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اجرای طرح بافت تاریخی تبریز و پیشبرد برنامه اصلاح و ساماندهی حاشیه‌نشینی این شهر تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش از روند پیشرفت این پروژه‌ها شد.