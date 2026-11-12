حجت‌الاسلام منصور صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، دو خطبه مهم و ماندگار از حضرت فاطمه زهرا (س) به یادگار مانده است که هرچند به دلیل عمر کوتاه ایشان و محدودیت‌های تاریخی، بخش زیادی از معارف و فضائل آن حضرت به ما نرسیده، اما همین دو سخنرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: نخستین سخنرانی حضرت زهرا (س)، خطبه معروف فدکیه است که در مسجد ایراد شد. این خطبه اگرچه در ظاهر با موضوع دفاع از حق فدک مطرح شده، اما در حقیقت دفاعی عمیق از ولایت امیرالمؤمنین (ع) و تبیین انحرافی است که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در مسیر خلافت ایجاد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت خاطرنشان کرد: خطبه فدکیه ابعاد مختلفی از جمله توحید، نبوت، امامت، معاد، فلسفه احکام و افشای جریان نفاق را در بر می‌گیرد. حضرت زهرا (س) همچنین در این خطبه به نقش شیطان و فریبکاری‌های او پس از رحلت پیامبر اشاره می‌کنند.

صابری تصریح کرد: شایسته است هر شیعه و محب اهل‌بیت (ع) دست‌کم یک‌بار ترجمه خطبه فدکیه را مطالعه کند؛ چراکه معارف ارزشمند این خطبه می‌تواند بسیاری از پرسش‌ها و گره‌های ذهنی ما را در حوزه‌های اعتقادی و دینی برطرف کند.

وی بیان کرد: دومین سخنرانی مهم حضرت زهرا (س) در روزهای پایانی عمر مبارک ایشان و در منزل، در پاسخ به پرسش تعدادی از زنان مهاجر و انصار ایراد شد. زمانی که این زنان برای عیادت به محضر حضرت رسیدند و از وضعیت ایشان پرسیدند، حضرت به جای بیان مشکلات جسمی، از عملکرد مردان مدینه و انحراف جامعه پس از رحلت پیامبر گلایه کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت ادامه داد: حضرت زهرا (س) در بخشی از سخنان خود با قسم جلاله تأکید می‌کنند که اگر مردم زمام امور جامعه را به امیرالمؤمنین (ع) می‌سپردند و از ولایت ایشان پیروی می‌کردند، دنیا و آخرتشان آباد می‌شد؛ اما با کنارگذاشتن ولی خدا، جامعه را در مسیر فتنه و انحراف قرار دادند.

صابری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های این سخنان، ضرورت شناخت ولی خدا و تبعیت از امر ولایت است. حضرت زهرا (س) با تشبیه امام به کعبه، بیان می‌کنند که مردم باید به سوی امام حرکت کنند، نه اینکه امام برای به دست گرفتن حکومت به دنبال مردم برود.

وی یادآور شد: جامعه‌ای که از ولی خدا فاصله بگیرد و به جای شناخت و تبعیت از او، مسیر دیگری را انتخاب کند، در معرض فتنه، عقب‌ماندگی و حاکمیت افراد ناشایست قرار می‌گیرد. حضرت زهرا (س) با روشنگری‌های خود تلاش کردند مردم را نسبت به این انحراف آگاه کنند و در واقع پرچمدار جهاد تبیین در دفاع از ولایت بودند؛ جهادی که نه برای منافع شخصی، بلکه برای حفظ مسیر صحیح دین و آینده امت اسلامی انجام شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت خاطرنشان کرد: حضرت زهرا (س) تنها با یک جریان ظاهری مواجه نبودند، بلکه تلاش می‌کردند ماهیت جریان‌های اثرگذار در تحولات پس از رحلت پیامبر را برای مردم آشکار کنند. ایشان در طول چهل روز با حضور در خانه‌های مردم و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره، برای دفاع از ولایت و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردند، اما همراهی لازم از سوی مردم صورت نگرفت و همین مسئله زمینه‌ساز تحولات و اختلافات بعدی در تاریخ اسلام شد.

صابری تصریح کرد: امروز نیز جهاد تبیین وظیفه‌ای عمومی است و هر فرد باید متناسب با توان و جایگاه خود در مسیر روشنگری و آگاه‌سازی جامعه گام بردارد. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بر اهمیت این فریضه تأکید داشتند، جهاد تبیین باید به‌صورت مستمر و در عرصه‌های مختلف اجتماعی دنبال شود.

وی بیان کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی و پایبندی به مسئولیت‌های خود، از جمله موضوعات مهمی است که نباید تحت تأثیر مشکلات و فشارهای مختلف کمرنگ شود. جهاد تبیین نیز باید در محله‌ها، مساجد و میان اقشار مختلف جامعه با گفت‌وگوی منطقی و روشنگرانه استمرار داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت خاطرنشان کرد: با الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و روشنگری، باید در مسیر حفظ وحدت، آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی حرکت کنیم و از خداوند متعال بخواهیم به برکت عنایت و دعای مادرانه حضرت زهرا (س)، پیروزی و سربلندی جبهه حق را نصیب مسلمانان کند.