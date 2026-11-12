به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان سرپل‌ذهاب و آیین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی زلزله با عنوان «آوار و هاوار»، با گرامیداشت یاد جان‌باختگان این حادثه اظهار کرد: زلزله شامگاه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ به بزرگی ۷.۳ ریشتر، خسارت‌ها و رنج‌های سنگینی برای مردم این منطقه به همراه داشت، اما سرپل‌ذهاب به نماد اراده مردمی تبدیل شد که از دل ویرانی برای ساختن دوباره برخاستند.

وی با قدردانی از عوامل تهیه و انتشار کتاب «آوار و هاوار» افزود: این اثر صرفاً بازگویی خاطرات تلخ زلزله نیست، بلکه روایتی از صبر، فداکاری، همدلی و ایستادگی مردمی است که توانستند پس از آن حادثه دشوار، بار دیگر زندگی را در این شهرستان از سر بگیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مردم مناطق غربی استان در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف با مرزبانی و ایثارگری از کشور دفاع کرده‌اند و مجموعه مدیریتی استان خود را در برابر خدمات و فداکاری‌های آنان مسئول و مدیون می‌داند.

حبیبی با یادآوری موج کمک‌های مردمی پس از زلزله خاطرنشان کرد: در روزهای پس از حادثه، حماسه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی در سراسر کشور شکل گرفت و حجم کمک‌های مردم ایران به مناطق زلزله‌زده به اندازه‌ای بود که در مقطعی از مردم خواسته شد از ارسال امکانات بیشتر خودداری کنند.

وی حضور امام شهید در مناطق زلزله‌زده و دیدار با آسیب‌دیدگان را موجب آرامش و تسکین آلام مردم دانست و گفت: دستور ایشان برای تسریع در بازسازی نیز زمینه آغاز سریع‌تر روند عمران و آبادانی مناطق آسیب‌دیده را فراهم کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تکمیل اقدامات باقی‌مانده در مناطق زلزله‌زده بیان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز برخی طرح‌ها نیازمند پیگیری و تکمیل است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این موارد به سرانجام برسد.

حبیبی در ادامه به طرح سامانه گرمسیری اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح با هدف انتقال آب و آبی‌کردن اراضی کشاورزی منطقه از جمله دستورهای مهم امام شهید بود که برای آن اعتباری در حدود هشت میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و بخش عمده اراضی شهرستان سرپل‌ذهاب از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به پیگیری بخش‌های باقی‌مانده این طرح گفت: در روزهای اخیر به همراه دکتر حسینی، نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی، مسائل مربوط به وزارت نیرو و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده سامانه گرمسیری را پیگیری کردیم و برای اصلاح و بهره‌مندی اراضی جامانده نیز از وزیر نیرو قول مساعد دریافت شد.

استاندار کرمانشاه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر موضوعات مورد پیگیری برشمرد و اظهار کرد: تکمیل مسیر بزرگراه کربلا تا مرزهای خسروی و پرویزخان و همچنین ساماندهی و بهسازی گردنه پاتاق در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این طرح‌ها در آینده نزدیک تکمیل شوند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تقویت معیشت مرزنشینان گفت: استفاده مردم مناطق مرزی از ظرفیت‌های اقتصادی مرز از مطالبات جدی مدیریت استان است و در همین راستا، اجرای قانون تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند مرزکولبری و بازارچه‌های مرزی دنبال شده است.

وی همچنین بهره‌مندی مردم گیلانغرب از فرصت‌های تجارت مرزی را ضروری دانست و افزود: این موضوع را در کمیسیون‌های مختلف پیگیری می‌کنیم تا مردم این منطقه نیز بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی مرز برای بهبود معیشت خود استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه امهال تسهیلات و بدهی‌های بانکی زلزله‌زدگان را از دیگر اقدامات پس از حادثه عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شبکه بانکی، زمینه اجرای این مصوبه فراهم شد و بر اساس گزارش‌ها، این موضوع در بانک‌ها عملیاتی شده است.

حبیبی ادامه داد: برای رفع موارد احتمالی باقی‌مانده در اجرای مصوبه امهال تسهیلات، مهلت یک‌هفته‌ای تعیین شده است تا بانک‌ها مشکلات موجود را برطرف کنند؛ در این زمینه نماینده مردم غرب استان در مجلس نیز پیگیری‌های مستمری داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمارستان سرپل‌ذهاب اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در جریان زلزله آسیب جدی دید و عملیات بازسازی و تکمیل آن در حال انجام است؛ امیدواریم با ادامه اقدامات، این مرکز درمانی هرچه سریع‌تر تکمیل و با حضور مسئولان ملی به بهره‌برداری برسد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همدلی، انسجام و شکیبایی مردم مهم‌ترین جلوه روزهای پس از زلزله بود، خاطرنشان کرد: امروز نیز دولت، مجلس و سایر مجموعه‌ها وظیفه دارند با همکاری و هم‌افزایی برای ارتقای رفاه و آسایش مردم و ارائه خدمات بیشتر به آنان تلاش کنند.

حبیبی مردم سرپل‌ذهاب را شایسته حمایت و خدمات بیشتر دانست و افزود: این مردم در دوران دفاع مقدس، مقابله با گروه‌های تروریستی ضدانقلاب و زلزله سال ۱۳۹۶، بارها ایثار و استقامت خود را نشان داده‌اند و مسئولان در برابر آنان وظیفه دارند.

وی در پایان با قدردانی از مؤلفان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران تدوین کتاب «آوار و هاوار» گفت: جای چنین اثری در ثبت تاریخ شفاهی زلزله کرمانشاه خالی بود و انتشار آن می‌تواند روایت این حادثه و حماسه مردم منطقه را برای نسل‌های آینده حفظ کند.