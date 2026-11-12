به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در پیامی مشترک به مناسبت ۲۱ آبان‌ماه، روز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم و شهدای این عرصه را گرامی داشتند.

در این پیام، اقتدار دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران حاصل ایمان، خودباوری، مدیریت جهادی و تلاش فرزندان ایران اسلامی دانسته شده و بر نقش مجاهدت‌های نیروهای هوافضای سپاه در تقویت توان بازدارندگی کشور تأکید شده است.

غفوری و حبیبی در این پیام با اشاره به تقارن سالروز شهادت سردار شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم و روز نیروی هوافضای سپاه با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت تلاش‌ها و دستاوردهای نیروهای این عرصه عنوان کردند.

در بخش دیگری از پیام آمده است که صنعت موشکی و توان هوافضای جمهوری اسلامی ایران، از ارکان بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات به شمار می‌رود و این دستاوردها با تکیه بر ایمان، خودباوری و پیروی از آرمان‌های امام خمینی (ره)، امام شهید و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا به دست آمده است.

امضاکنندگان پیام همچنین با اشاره به روند شکل‌گیری و پیشرفت توان هوافضای کشور پس از جنگ تحمیلی نخست، مجاهدت فرماندهان و شهدای این حوزه، از جمله شهید طهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده را در دستیابی به این جایگاه مؤثر دانستند.

در این پیام، یاد و خاطره بیش از هزار شهید عرصه هوافضا و به‌ویژه ۴۹ شهید هوافضای استان کرمانشاه در دو جنگ اخیر گرامی داشته شده و از صبر و استقامت خانواده‌های معظم این شهدا تجلیل شده است.

غفوری و حبیبی در پایان، ضمن تبریک روز نیروی هوافضای سپاه به فرماندهان، دانشمندان و رزمندگان این نیرو در سراسر کشور و استان کرمانشاه، برای آنان توفیق روزافزون و سربلندی در مسیر خدمت به کشور را از درگاه خداوند متعال مسئلت کردند.