به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری عصر پنجشنبه در جمع ناظران و ذابحان شرعی کشتارگاه‌های استان گلستان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش فعالان این حوزه قدردانی کرد و اظهار کرد: نظارت بر رعایت موازین شرعی و بهداشتی در کشتارگاه‌ها از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است و افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، مسئولیت سنگینی در قبال حلال بودن غذای مردم بر عهده دارند.

وی با اشاره به تغییر شیوه تأمین گوشت در جوامع امروزی افزود: در گذشته مردم شخصاً دام را ذبح می‌کردند و بر مراحل انجام آن نظارت داشتند، اما با افزایش جمعیت، گسترش شهرها و ضرورت رعایت استانداردهای بهداشتی، کشتار دام به مراکز متمرکز منتقل شده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تمرکز کشتار در مراکز تخصصی، ضرورت نظارت دقیق را دوچندان کرده است؛ چراکه در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است برخی افراد برای کسب سود بیشتر، ضوابط شرعی و بهداشتی را نادیده بگیرند.

طاهری با بیان اینکه در نظام اسلامی رعایت هر دو جنبه بهداشتی و شرعی ضرورت دارد، اظهار کرد: حضور ناظران شرعی در کشتارگاه‌ها اطمینان بیشتری درباره رعایت احکام اسلامی ایجاد می‌کند و این افراد باید نسبت به حلیت فرآیند ذبح و رسیدن گوشت حلال به سفره مردم احساس مسئولیت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ذبح شرعی، گفت: در آموزه‌های دینی بر ضرورت بردن نام خدا هنگام ذبح تأکید شده و قرآن کریم مصرف گوشتی را که نام خدا هنگام ذبح آن برده نشده، مورد نهی قرار داده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه تغذیه حلال در معارف اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله حلال و حرام در خوردن و آشامیدن از موضوعات اساسی دین است و حتی در واقعه کربلا نیز امام حسین (ع) یکی از دلایل بی‌تأثیر بودن سخنان حق بر دشمنان را آلودگی شکم‌های آنان به حرام عنوان کردند.

طاهری با بیان اینکه احکام مربوط به بهره‌مندی انسان از حیوانات نیز در چارچوب دستورات الهی قرار دارد، افزود: اسلام در عین تأکید بر پرهیز از آزار موجودات زنده، استفاده از گوشت حیوانات را با رعایت ضوابط مشخص شرعی مجاز دانسته است؛ بنابراین مؤمنان باید در این زمینه نیز تابع فرمان خداوند باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله اطاعت از احکام الهی را یکی از مهم‌ترین مباحث اعتقادی دانست و اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی میان جبهه حق و باطل در طول تاریخ، موضوع حاکمیت تشریعی خداوند است؛ به این معنا که تعیین بایدها و نبایدهای زندگی بشر در اختیار چه مرجعی قرار دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و کشورهای غربی گفت: بخش مهمی از اختلافات با قدرت‌های سلطه‌گر به این مسئله بازمی‌گردد که جمهوری اسلامی بر استقلال در تصمیم‌گیری و تبعیت از احکام الهی تأکید دارد، در حالی که قدرت‌های استکباری به دنبال تحمیل خواسته‌ها و منافع خود بر دیگر کشورها هستند.

طاهری با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای اسلامی در برابر سیاست‌های آمریکا، تأکید کرد: انقلاب اسلامی با هدف ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان شکل گرفت و ملت ایران در سال‌های گذشته با تبعیت از ولی‌فقیه و ایستادگی در برابر فشارها و دشمنی‌ها، این مسیر را ادامه داده‌اند.

وی با اشاره به خسارت‌ها و جنایت‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: با وجود فشارها و آسیب‌های واردشده، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکرده‌اند و توانسته‌اند گفتمان مقاومت و استقلال را در سطح جهان گسترش دهند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و حوادث ناشی از جنگ، اظهار کرد: وقوع چنین حوادث و مصیبت‌هایی نتوانسته است اراده مردم را برای ادامه مسیر انقلاب تضعیف کند و ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، بر عهد خود ایستاده‌اند.