به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس دانشکده قرآنی شاهرود در دفتر خود با اشاره به جایگاه و مأموریت دانشکده های علوم قرآنی بیان کرد: تأثیرگذاری این مجموعه‌ها لزوماً به صورت فوری و در قالب آمار و شاخص‌های ظاهری نمایان نمی‌شود؛ بلکه باید بررسی کرد معارف قرآن و آموزه‌های دینی تا چه اندازه در اخلاق، خلقیات، رفتارها و زندگی مردم اثرگذار بوده و توانسته در جامعه به مرحله عمل برسند.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی مراکز علوم قرآنی افزود: هدف اصلی، تربیت نیروهای قرآنی و انتقال معارف الهی به متن جامعه است و استمرار این مسیر نیز با برنامه‌ریزی مناسب و توجه به ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر خواهد بود.

امام جمعه سمنان در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: جذب دانشجوی خارجی نباید صرفاً با نگاه اقتصادی و درآمدزایی صورت گیرد؛ بلکه لازم است پیوست فرهنگی مشخصی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شود.

مطیعی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای فرهنگی حضور دانشجویان خارجی خاطرنشان کرد: دانشجویانی که از کشورهای مختلف وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند، باید علاوه بر بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و آموزشی، با فرهنگ و ارزش‌های جامعه اسلامی نیز آشنا شوند و سفیران جمهوری اسلامی در کشور خود باشند تا زمینه انتقال صحیح فرهنگ و معارف ایرانی و اسلامی به آنان فراهم گردد.