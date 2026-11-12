به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه غروب پنجشنبه در جلسه توسعه بخش تعاون استان سمنان در استانداری سمنان با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اظهار کرد: مشکلات این بخش، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و مالیاتی، همانند مسائل واحدهای صنعتی و تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری خواهد شد.

وی افزود: تحقق این موضوع نیازمند اهتمام بیشتر مدیران و فعالان بخش تعاون برای شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به انتخاب پنج تعاونی استان به‌عنوان تعاونی برتر ملی در سال جاری گفت: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه بخش تعاون در استان است، اما توانمندی این بخش به مراتب بیشتر از شرایط فعلی بوده و باید زمینه حضور موثرتر تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

دهرویه با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در جلب مشارکت عمومی در طرح‌های اقتصادی بیان کرد: بخش تعاون می‌تواند با تقویت مشارکت مردم، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در استان باشد.

وی همچنین با اشاره به سیاست استان برای توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم، به‌ویژه در حوزه میوه و تره‌بار، خواستار حضور فعال و خلاقانه تعاونی‌ها در این عرصه شد و تأکید کرد: تعاونی‌ها باید با ایفای نقش موثر در عرضه مستقیم محصولات، به تأمین منافع عمومی کمک کنند.