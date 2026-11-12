حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق ۴۴ مورد صلح و سازش در گزارش‌های عملکردی هفته سوم آبان‌ماه خبر داد و این دستاورد را نشانه‌ای از ظرفیت ارزشمند مردمی در حل مسالمت‌آمیز اختلافات و گسترش فرهنگ بخشش در جامعه دانست.

به گفته معاون قضایی رئیس‌کل دادگستر، بر اساس گزارش‌های دریافتی، شعب شورای حل اختلاف شهرستان دزفول در هفته سوم آبان‌ماه موفق شدند ۳۲ پرونده را به سازش برسانند؛ در شهرستان هویزه نیز چهار پرونده و در گتوند پنج پرونده با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شد، همچنین در سه اقدام مستقل، دو پرونده با پیگیری کارگروه مشترک صلح و سازش و اعضای شعب شورای حل اختلاف به مصالحه رسید و یک اختلاف ناشی از تصادف رانندگی نیز پیش از طرح شکایت و ورود به فرایند قضایی با وساطت صلح‌یاران خاتمه یافت.

امانت‌بهبهانی با اشاره به اخذ رضایت شاکی در یکی از پرونده‌ها اظهار کرد: در این اقدام، شاکی با گذشت از بخشی از مطالبه خود و اعلام رضایت بی‌قیدوشرط، زمینه پایان اختلاف را فراهم کرد. این سازش در ایام فاطمیه و با تلاش اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش محقق شد و بار دیگر ظرفیت گذشت و تألیف قلوب را در حل منازعات به نمایش گذاشت.

وی همچنین به سازش در پرونده‌ای با موضوع ضرب‌وجرح، توهین و تهدید اشاره کرد که با تلاش اعضای شعبه یازدهم مجتمع دوم شورای حل اختلاف به مصالحه انجامید و طرفین از ادامه اختلاف عبور کردند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان در تشریح یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در راستای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» اظهار کرد: در یک اختلاف ناشی از تصادف رانندگی با وساطت کارگروه‌های مشترک صلح و سازش و توافق طرفین، پرونده پیش از طرح شکایت در مراجع قضایی به سازش رسید در این اقدام، زیان‌دیدگان از دریافت دیه صرف‌نظر کردند.

امانت بهبهانی با تأکید بر جایگاه چنین اقداماتی در تقویت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: گذشت‌هایی از این دست نشان می‌دهد که با ترویج فرهنگ بخشش و بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران و معتمدان، می‌توان بسیاری از اختلافات را پیش از پیچیده شدن و ورود به فرایندهای قضایی، با تفاهم و رضایت خاتمه داد.

وی، فرهنگ صلح و سازش را سرمایه‌ای ارزشمند برای تحکیم روابط اجتماعی دانست و بر استمرار تلاش‌ها برای گسترش اصلاح ذات‌البین، ترویج روحیه گذشت و فراهم آوردن زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کرد.