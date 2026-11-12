به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، جرد کوشنر داماد و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کرملین با اشاره به مواضع کشورهای اروپایی گفت: «ما آمریکایی‌ها شاهد تمایل اروپایی‌ها برای مشارکت در مذاکرات و پایان دادن به مناقشه اوکراین هستیم.»

فرستاده دولت آمریکا افزود: واشنگتن گفت‌وگو با دولت های اروپایی درباره شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید در قاره اروپا را آغاز کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که یکی از اهداف اصلی سفر کوشنر و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ به مسکو، جلب موافقت پوتین با مشارکت نمایندگان اروپایی در دورهای بعدی مذاکرات مربوط به اوکراین عنوان شده است.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی طی روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. این گفت‌وگوها به توافق اولیه درباره تبادل گسترده اسرا انجامید، اما اختلاف‌ها درباره مسائل سرزمینی، تضمین‌های امنیتی پس از جنگ و نقش اروپا در روند مذاکرات همچنان باقی است.

نمایندگان چند کشور اروپایی نیز در ابوظبی حضور داشتند، اما در مذاکرات اصلی سه‌جانبه شرکت نکردند. آمریکا در پی گسترش چارچوب گفت‌وگوها و مشارکت دادن اروپا در مذاکرات بعدی است؛ موضوعی که مسکو درباره آن موضع محتاطانه‌ای داشته است.