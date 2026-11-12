به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب پنجشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و توجه جدی به مطالبات مردم منطقه، به‌ویژه کشاورزان، تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های ذی‌نفع اظهار کرد: شورای محلی با حضور نمایندگان کشاورزان، شوراها و صنایع تشکیل شود تا مسائل و دغدغه‌های منطقه به‌صورت مستمر بررسی و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پروژه لحاظ شود.

استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت توجه به ملاحظات اجتماعی در اجرای این طرح افزود: پیش از آغاز عملیات اجرایی، شرایط منطقه باید به‌دقت بررسی شود و با اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگوی مؤثر، زمینه همراهی مردم فراهم شود. همچنین موانع احتمالی باید از طریق تعامل با ذی‌نفعان برطرف شود.

کولیوند همچنین بر استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و مسئولان محلی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه تأکید کرد و گفت: در فرصت باقی‌مانده تا رسیدن عملیات اجرایی به محدوده چشمه‌نی، برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مطالبات کشاورزان منطقه بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید با استقرار گروه کارشناسی در منطقه، وضعیت اراضی و بهره‌برداران را به‌صورت میدانی بررسی کند و با جانمایی دقیق زمین‌ها و تشکیل پرونده، اطلاعات و مطالبات کشاورزان را ثبت و مستندسازی کند.

استاندار سمنان رفع موانع اجرایی را از دیگر ضرورت‌های پیشبرد این پروژه دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و رسیدگی به مشکلات احتمالی تأکید کرد.

کولیوند در پایان خواستار تسریع در فراهم‌سازی مقدمات اجرایی طرح شد و تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید ضمن رسیدگی به مطالبات مردم منطقه، با جدیت بیشتری اجرای پروژه انتقال آب از سد کالپوش را دنبال کنند تا این طرح در چارچوب زمان‌بندی مشخص پیش برود.