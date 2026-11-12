به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه با عادل محمدکاظم، رئیس مجلس استان واسط، دیدار و گفتگو کرد.

استاندار ایلام در ابتدای این نشست با تقدیر از میزبانی مسئولان واسط گفت: از برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدکاظم و همه همکاران‌شان تشکر می‌کنم؛ همان‌طور که پیش‌تر نیز عرض کردیم، ایلام و واسط نه تنها هم‌مرز، بلکه همسایه و دارای مشترکات فرهنگی فراوانی هستند.

وی گفت: ایلام استان دوم شماست، هدف از این سفر، علاوه بر توسعه‌ی همکاری‌ها، تقدیر و تشکر از مسئولان استان واسط، از جمله جناب آقای دکتر عادل محمدکاظم، رئیس مجلس استان واسط عراق و همکارانشان به‌خاطر تلاش‌های بی‌وقفه و خدماتی است که در ایام اربعین برای زائران امام حسین(ع) انجام دادند. کرمی با بیان اینکه علاقه‌ی دو استان برای گسترش روابط تجاری، اجتماعی و فرهنگی در همه حوزه‌ها وجود دارد، اظهار کرد: روابط‌مان با استان واسط، باید روزبه‌روز گسترده‌تر، بیشتر و صمیمی‌تر شود.

وی با اشاره به کمک‌های صورت‌گرفته در ایام جنگ گفت: در ایام جنگ نیز شاهد کمک‌های خوبی از طرف ملت عراق بودیم؛ کمک‌های مردمی زیادی جمع‌آوری شد و این جای تقدیر دارد. ان‌شاءالله به‌زودی شاهد پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل خواهیم بود؛ این وعده الهی است.

وی، دوره کنونی را بهترین فرصت برای گسترش روابط استان‌های مرزی خواند و افزود: روابط جمهوری اسلامی در این مقطع و در دولت چهاردهم، با تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور بر گسترش روابط استان‌های مرزی دارد، در بهترین وضعیت قرار دارد.

استاندار ایلام در ادامه، درباره پیگیری‌های کنسولی نیز گفت: در این زمینه، پیگیری‌هایی از طرف بنده انجام شده است؛ هم با وزیر خارجه و هم با معاون وزیر خارجه به‌صورت حضوری جلسات برگزار شده است. درخواست وزارت خارجه ما این بود که پیشنهاد باید از سمت عراق مطرح شود که استاندار واسط، مکاتباتی انجام دادند؛ اما شرایط جنگ پیش آمد و کار کمی متوقف شد، اما با این وضعیت، ما همچنان پیگیر هستیم که ان‌شاءالله این مهم اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مرز مهران خاطرنشان کرد: موضوع مهران جایگاه خاصی دارد؛ هم نزدیک‌ترین و هم امن‌ترین مرز است. در ایام اربعین نیز مشاهده کردید که گاهی در مرزهای دیگر نوسانات و توقف‌هایی ایجاد می‌شد، اما مرز مهران به‌دلیل رابطه خوب دو استان و هدف‌گذاری‌های کشور، در این ایام نیز، تعطیلی خاصی نداشت.

استاندار ایلام در حوزه تحصیلات علمی نیز تصریح کرد: دانشجویان عراقی زیادی در ایلام حضور دارند و تلاش ما بر این است تا زمینه‌ای فراهم شود که امکانات بهتری در اختیار داشته باشند و با توجه به نزدیکی استان، با تمام قوا در خدمت این عزیزان باشیم.