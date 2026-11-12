به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، یکی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر یزد به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی که از سوی مرجع قضایی مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شده، پس از بازگشت به کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، مطالب مورد بررسی در زمان حضور این فرد در خارج از کشور منتشر شده بود و وی حدود ۵۰ روز پس از انتشار آن‌ها، با بازگشت به ایران بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.

در ادامه روند رسیدگی، اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در مرجع قضایی بررسی و قرار صادره تأیید شد؛ اما با توجه به شرایط پرونده و منتفی شدن ضرورت ادامه بازداشت برای انجام تحقیقات، قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد و وی با سپردن وثیقه آزاد شد.

بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، پرونده همچنان برای انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد مختلف موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب یزد مفتوح است و رسیدگی قضایی به آن ادامه دارد.