به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار عصر پنجشنبه مسئولان دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر با مدیرکل تأمین اجتماعی استان، حکم مسئولیت ظهیر کاظمی، از کارکنان اداره‌کل تأمین اجتماعی استان بوشهر، به وی اعطا شد.

در این دیدار، سرهنگ کیانی، مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق(ع)، به همراه سرهنگ عالی‌زاده، معاون فرهنگی و هنری این سپاه، با دکتر محمدصادق قیصری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، حکم انتصاب ظهیر کاظمی به‌عنوان «مدیر شبکه‌های مردمی فعالان جهاد و شهادت دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر» که از سوی سردار خرمدل، فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، صادر شده بود، به وی تقدیم شد.