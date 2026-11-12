به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر بانوی کرامت، با استناد به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران به تبیین جایگاه شهدا و آثار شهادت در نگاه قرآن کریم پرداخت.



وی با اشاره به آیه شریفه وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرزَقونَ اظهار کرد: خداوند در این آیه، شهادت را پایان حیات معرفی نمی‌کند، بلکه شهید را انسانی زنده و برخوردار از رزق الهی در نزد پروردگار می‌داند.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به ابیاتی از حافظ درباره رسیدن انسان به مقام راهبری و دستیابی به کیمیای عشق افزود: شهدا کسانی هستند که از مرتبه معمول زندگی عبور کرده و با رسیدن به مقام بندگی، مسیر سلوک را تا جایی پیموده‌اند که خود به راهبر تبدیل شده‌اند.



طباطبایی‌نژاد ادامه داد: شهدا همان رهروانی هستند که راهبر شدند و سالکانی هستند که به کیمیای عشق دست یافتند و شهادت برای آنان نقطه پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرتبه‌ای از حیات است که حقیقت آن برای انسان‌های در این دنیا به‌طور کامل قابل درک نیست.



شهدا زنده‌اند و به اذن خدا دستگیری می‌کنند



وی نخستین اثر شهادت را حیات حقیقی شهید دانست و گفت: ظاهر امر این است که انسان با شهادت از دنیا می‌رود، اما قرآن کریم این برداشت را رد می‌کند و تصریح دارد کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند مرده نیستند، بلکه نزد پروردگار خود زنده‌اند.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شهید دارای درک و شعور است، افزود: شهدا می‌بینند، درک می‌کنند و از حقیقتی برخوردارند که انسان‌های به‌ظاهر زنده از فهم کامل آن عاجزند و همین مسئله نشان می‌دهد حیات شهید، حیاتی فراتر از حیات مادی است.



وی با اشاره به حکایتی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی درباره فرزند یکی از شهدا اظهار کرد: جوانی که در مسیر ازدواج با مشکلاتی مواجه شده بود، پس از گلایه از پدر شهید خود، او را در عالم رؤیا دید و با او گفت‌وگو کرد.



طباطبایی‌نژاد ادامه داد: پدر شهید در این رؤیا درباره حضور خود در جبهه به فرمان امام خمینی(ره) سخن گفت و در ادامه با راهنمایی امام خمینی(ره)، زمینه ازدواج این جوان با دختر یکی دیگر از شهدا فراهم شد.



وی این حکایت را نمونه‌ای از جلوه‌های حیات شهدا دانست و تأکید کرد: شهدا زنده‌اند و به اذن الهی می‌توانند دستگیری کنند و این حیات، همان حقیقتی است که قرآن کریم بر آن تأکید کرده است.



شهید از رزق ویژه الهی بهره می‌برد



این استاد حوزه علمیه دومین اثر شهادت را برخورداری شهید از رزق ویژه پروردگار عنوان کرد و گفت: تعبیر عِندَ رَبِّهِمْ یُرزَقونَ نشان می‌دهد شهید در محضر خداوند از رزقی بهره‌مند است که فراتر از فهم و تصور انسان در زندگی دنیاست.



وی با اشاره به روایت مربوط به جابر بن عبدالله انصاری افزود: در این روایت آمده است که خداوند با پدر شهید جابر گفت‌وگو کرد و آن شهید پس از شهادت درخواست کرد به دنیا بازگردد تا بار دیگر در راه خدا جهاد کند و به شهادت برسد.



طباطبایی‌نژاد ادامه داد: خداوند بازگشت دوباره به دنیا را برخلاف سنت خود دانست و این امکان را برای او قرار نداد، اما شهید درخواست کرد به مردم گفته شود که خداوند چه مقام و رزقی برای شهدا در نظر گرفته است تا آنان نیز نسبت به این جایگاه مشتاق شوند.



وی با اشاره به آخرین پیام بی‌سیمی شهید مهدی باکری خطاب به شهید احمد کاظمی اظهار کرد: شهید باکری در واپسین لحظات حیات خود از همرزمش خواست به محل حضور او بیاید و شاهد رزق و صفای آن عالم باشد.



استاد حوزه علمیه این سخن را بیانگر عظمت مقام شهید دانست و گفت: آنچه شهید در لحظات پایانی حیات خود از آن سخن می‌گوید، تصویری از مرتبه‌ای است که خداوند برای شهیدان قرار داده و حقیقت آن با معیارهای زندگی مادی قابل سنجش نیست.



شهدا به فرح و شادمانی می‌رسند



طباطبایی‌نژاد سومین اثر شهادت را رسیدن به مقام فرح و شادمانی دانست و افزود: خداوند در ادامه آیه درباره شهیدان می‌فرماید فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ و این تعبیر نشان می‌دهد شهدا به واسطه فضل و عطای الهی به جایگاهی از شادی و سرور دست می‌یابند.



وی با اشاره به روایتی از امام صادق علیه‌السلام درباره لحظات پایانی عمر مؤمن اظهار کرد: در هنگام فرا رسیدن مرگ مؤمن، دو نور در برابر او آشکار می‌شود که مشاهده آنها شادی و سرور ویژه‌ای در وجود او پدید می‌آورد.



این استاد حوزه علمیه در تشریح این روایت گفت: هنگامی که از امام صادق علیه‌السلام درباره حقیقت این دو نور پرسش شد، حضرت فرمودند که آن دو، وجود مقدس پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام هستند که برای استقبال از مؤمن می‌آیند.



وی افزود: در این روایت، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرالمؤمنین علیه‌السلام مؤمن را از جایگاه و ارزش او نزد خداوند آگاه می‌کنند و همین آگاهی، زمینه‌ساز شادی و سروری می‌شود که در آن لحظه برای او حاصل خواهد شد.



بشارت الهی پیش از شهادت نیز آشکار می‌شود



طباطبایی‌نژاد چهارمین اثر شهادت را دریافت بشارت‌های الهی عنوان کرد و گفت: خداوند برای شهید درباره جایگاه او، خانواده‌اش، سرنوشت آخرت و بهشتی که در انتظار اوست بشارت‌هایی قرار داده و گاهی نشانه‌هایی از این بشارت‌ها پیش از شهادت نیز در زندگی او آشکار می‌شود.



وی با اشاره به خاطره‌ای از فرزند شهید علی‌اکبر رنجبر از شهدای امنیت و نیروی انتظامی اظهار کرد: این کودک در مراسم بزرگداشت پدرش نقل کرده بود که پدرش به دلیل نداشتن توان مالی کافی نتوانسته بود برای او تلفن همراه تهیه کند و به او وعده داده بود که پس از هفت روز گوشی را برایش فراهم خواهد کرد.



استاد حوزه علمیه ادامه داد: روز هفتم، به جای تحقق وعده پدر برای خرید تلفن همراه، خبر شهادت او به خانواده رسید و این اتفاق برای فرزند شهید که چشم‌انتظار بازگشت پدر بود، بسیار تلخ و سنگین بود.



وی با اشاره به جمله تأثربرانگیز این کودک که گفته بود من گوشی موبایل نمی‌خواهم، من بابا می‌خواهم، افزود: این خاطره نمونه‌ای از اتفاقاتی است که در زندگی خانواده شهدا رخ می‌دهد و می‌تواند جلوه‌ای از تقدیر و بشارت الهی در مسیر زندگی شهید باشد.



اجر شهید در مسیر تاریخ باقی می‌ماند



طباطبایی‌نژاد پنجمین اثر شهادت را ضایع نشدن اجر شهید دانست و گفت: خداوند اجازه نمی‌دهد پاداش مؤمنان از بین برود و خون شهید نیز در این مسیر بی‌اثر و بی‌ثمر نخواهد ماند، بلکه شهادت می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه و تاریخ برجای بگذارد.



وی با اشاره به آیه وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ افزود: شهادت تنها یک حادثه مربوط به زندگی فردی شهید نیست، بلکه می‌تواند منشأ برکت و تحول شود و آثار آن در جامعه و نسل‌های پس از او باقی بماند.



استاد حوزه علمیه با اشاره به تأثیر شهادت امام و آثار آن در بیداری جامعه اظهار کرد: گاهی برکت شهادت یک انسان پس از شهادت او از دوران حیات و مجاهدت وی نیز گسترده‌تر می‌شود، زیرا خون شهید می‌تواند زمینه بیداری جامعه را فراهم کند و مسیر حق را برای نسل‌های آینده روشن نگه دارد.



وی با اشاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: بیش از هزار و چهارصد سال از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها گذشته است، اما برکت آن شهادت همچنان در جامعه اسلامی و در مسیر حق‌طلبی امت ادامه دارد.



طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها اسلام و تشیع را زنده نگه داشت و حقیقت این شهادت همچنان برای حق‌جویان و نسل‌های مختلف، راهی برای شناخت مسیر حق و حقیقت است.



وی در پایان با دعا به درگاه خداوند به حق حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: امیدواریم خداوند ما را در مسیر شهدا قرار دهد و از گرفتار شدن در مسیر ضایع کردن خون آنان دور نگه دارد.



این استاد حوزه علمیه در پایان سخنان خود با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، رنج‌ها و مصائب آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را یادآور شد.