غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت شاهرود در پرورش دام سبک، دام سنگین و شتر اظهار داشت: دامپروری یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شهرستان است که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت و فرآورده‌های دامی، نقش موثری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی خانوارهای روستایی و عشایری دارد.

وی با بیان اینکه پرورش دام سبک در مناطق مختلف شهرستان از ظرفیت‌های مهم تولیدی به شمار می‌رود، افزود: شترداری نیز با توجه به سازگاری این گونه دامی با شرایط اقلیمی مناطق خشک و کم آب، از فرصت‌های قابل توجه برای توسعه فعالیت‌های دامپروری در شاهرود است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری در واحدهای دامداری تصریح کرد: تغذیه اصولی دام، رعایت ضوابط بهداشتی، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری‌ها، اصلاح نژاد و مدیریت مناسب جایگاه نگهداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های دامداران کمک کند.

مجنی ادامه داد: استفاده از دانش فنی، روش های نوین پرورش دام و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی، زمینه افزایش راندمان تولید و حفظ سرمایه‌های دامی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با استفاده از ظرفیت کارشناسان و تعامل با دامداران، آموزش، ارائه مشاوره‌های تخصصی و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای دامداری را دنبال می‌کند تا ضمن تقویت تولید، زمینه پایداری فعالیت‌های دامپروری و رونق اقتصادی مناطق روستایی فراهم شود.