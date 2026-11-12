به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر میامی در محل فرمانداری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی این شهرستان، از پیگیری مسائل و مطالبات مردم در حوزه راه‌های ارتباطی، ایستگاه راه‌آهن جیلان، ساماندهی ورودی شهر، نهضت ملی مسکن و ارتقای خدمات درمانی خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل مسیر میامی ـ جیلان و احداث پل در این محور اظهار کرد: این پروژه از موضوعات مهم شهرستان است و باید با بررسی راهکارهای اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه تسهیل تردد در آن فراهم شود.

استاندار سمنان درباره درخواست راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن جیلان نیز تاکید داشت: ایجاد ایستگاه جدید نیازمند بررسی‌های فنی و مطالعاتی است؛ چراکه بر زمان‌بندی حرکت قطارها و عملکرد سامانه ریلی تأثیر می‌گذارد، با این حال پیگیری این موضوع از طریق مجموعه راه‌آهن و مسئولان ذی‌ربط دنبال می‌شود.

کولیوند ساماندهی ورودی شهر میامی را از دیگر مطالبات مطرح شده دانست و افزود: مشاور طرح باید اصلاحات موردنظر را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد تا پس از بررسی نهایی و اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در میامی بیان کرد: آماده‌سازی اراضی، انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده و روند واگذاری‌ها از ابتدای سال آینده پیگیری شود.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه درمان میامی اشاره کرد و افزود: وضعیت بخش‌های غیرفعال بیمارستان و کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه در بخش‌های تخصصی و پرستاری، از طریق دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت پیگیری می‌شود تا امکان تأمین نیروی مورد نیاز و ارتقای خدمات درمانی فراهم شود.

استاندار سمنان با اشاره به برنامه راه‌اندازی مجتمع خدمات اداری میامی نیز اظهار داشت: با ساماندهی فضاهای اداری و شناسایی ساختمان‌های مازاد دستگاه‌ها، امکان مولد سازی این املاک و اختصاص منابع حاصل از آن به پروژه‌های مورد نیاز شهرستان فراهم خواهد شد.

کولیوند درباره سرمایه‌گذاری در کاروانسرای میانی نیز اضافه کرد : شرایط و مدت قرارداد بهره‌برداری با همکاری اداره‌کل اوقاف پیگیری می‌شود تا زمینه حضور سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت این مجموعه تاریخی فراهم شود.

وی در ادامه، پیگیری تسهیلات طرح‌های مناطق محروم و مطالبات مرتبط با تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و خواستار بررسی مشکلات از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

کولیوند بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات این نشست تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، موانع اجرای پروژه‌ها را برطرف کنند تا طرح‌های عمرانی و زیرساختی میامی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.