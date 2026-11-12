به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین احسانی در یادواره شهدای شهر قنوات که در مدرسه آزادی این شهر با حضور جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، سلام ویژه آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، را به خانواده‌های شهدای حادثه «تونل نفس» ابلاغ کرد.



رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در این مراسم، چفیه و هدایای متبرک اهدایی رهبر معظم انقلاب را به خانواده‌های هفت شهید قمی این حادثه تقدیم کرد.



وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، الگوگیری را یکی از عوامل مؤثر در جهت‌دهی به زندگی و انتخاب مسیر صحیح دانست و اظهار کرد: جامعه اسلامی از الگوهای واقعی و ارزشمندی برخوردار است، اما در معرفی و تبیین این الگوها برای نسل جوان آن‌گونه که شایسته است، اقدام نشده است.



احسانی با اشاره به گرایش برخی افراد به الگوهای مادی افزود: ضروری است الگوهای واقعی، ارزشمند و الهام‌بخش جامعه اسلامی با شیوه‌ای مناسب به نسل جوان معرفی شوند تا آنان بتوانند در مسیر زندگی از سیره و رفتار این الگوها بهره بگیرند.



رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های کادر مدیریتی و معلمان مدرسه آزادی شهر قنوات قدردانی کرد و گفت: فعالیت در عرصه تعلیم و تربیت مسئولیتی دشوار است و انجام شایسته این مسئولیت به روحیه جهادی و تلاش مستمر نیاز دارد.