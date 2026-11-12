به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین راجی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران علاوه بر خون‌خواهی رهبر شهید، فرماندهان و دیگر شهدای خود، جنایات آمریکا علیه مظلومان جهان را نیز فراموش نخواهد کرد.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا در تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ایستادگی و مقاومت ملت ایران، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده و پیروزی نهایی در گرو حفظ این روحیه است.

حجت‌الاسلام راجی تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و اقتدار قابل توجهی برخوردار است و ادعای برتری مطلق قدرت‌های جهانی با واقعیت‌های میدان همخوانی ندارد.

ناکامی آمریکا در تحقق اهداف چهارگانه

مدیر اندیشکده راهبردی سعدا با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده درباره اهداف آمریکا از تقابل با ایران تصریح کرد: تغییر نظام سیاسی، تضعیف محور مقاومت، نابودی توانمندی هسته‌ای و از بین بردن ظرفیت موشکی ایران از جمله اهداف اصلی آمریکا بود که هیچ‌یک محقق نشد.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و عبور موشک‌های کشور از سامانه‌های پدافندی دشمن گفت: آنچه در میدان اتفاق افتاد، نشان‌دهنده ظرفیت دفاعی ایران و ناکامی محاسبات طرف مقابل بود.

حجت‌الاسلام راجی بیان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تسلیم در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی، زمینه‌ساز تضعیف استقلال و اقتدار ملی خواهد بود.

وی با اشاره به مکتب عاشورا ادامه داد: ملت ایران با الگوگیری از سیره امام حسین(ع) زیر بار ذلت نمی‌رود و مقاومت را مسیر صیانت از عزت و استقلال کشور می‌داند.

حجت‌الاسلام راجی تأکید کرد: مطالبه خون‌خواهی شهدا و حمایت از مظلومان جهان باید در کنار حفظ انسجام ملی و ایستادگی دنبال شود و ملت ایران با اتکا به خداوند و حفظ روحیه مقاومت، مسیر خود را تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.