به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه پنج‌شنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام که در تجمع مردمی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خانواده‌های شهدای گمنام سال‌ها در انتظار بازگشت فرزندان خود بوده‌اند و هنوز نمی‌دانند پیکر عزیزانشان پیدا شده یا در کدام منطقه و شهر به خاک سپرده شده است.

وی با اشاره به ویژگی دوم این شهدای والامقام افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) برای دفاع از دین خدا، ولایت و امام زمان خود جان‌فشانی کردند و شهدای ما نیز با همین روحیه، جان خود را در راه دین، ولایت، رهبری و دفاع از مردم و امت اسلامی تقدیم کردند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اینکه شهدا پس از شهادت نیز منشأ اثر و تحول در جامعه هستند، تصریح کرد: زنده بودن شهدا به معنای استمرار تأثیرگذاری آنان است؛ تأثیری که حتی پس از گذشت دهه‌ها همچنان در جامعه جریان دارد و تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز ادامه خواهد داشت.

نوری با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) درباره شهیدان بیان کرد: شهدا دعوت الهی را لبیک گفتند و برای استوار ساختن آیات و ارزش‌های الهی، از آسایش، مال و زندگی خود گذشتند و با عشق و آگاهی در مسیر جهاد قدم گذاشتند.

وی با بیان اینکه حضور در میدان دفاع از میهن در دوران هشت سال دفاع مقدس با روحیه داوطلبانه و عشق به آرمان‌ها همراه بود، گفت: بسیاری از جوانان و نوجوانان برای حضور در جبهه‌ها مشتاقانه تلاش می‌کردند و حتی افرادی که سن قانونی حضور در جبهه را نداشتند، با تغییر شناسنامه و پیگیری‌های فراوان درصدد همراهی با رزمندگان بودند.

نوری در پایان حضور پیکر مطهر شهدای گمنام را فرصتی برای یادآوری فرهنگ ایثار، فداکاری و دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان تأکید کرد.